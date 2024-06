Reprezentacja

EURO 2024: Polska 1-2 Holandia

Niedziela, 16 czerwca 2024 r. 16:52 Mikołaj Ciura, źródło: Legionisci.com

W pierwszym spotkaniu fazy grupowej Mistrzostw Europy 2024 rozgrywanych w Niemczech reprezentacja Polski przegrała z Holandią 1-2 w ramach rywalizacji w grupie D. Do przerwy padł remis 1-1. Następnymi rywalami "Biało-czerwonych" będą reprezentacje Austrii (21 czerwca, godz. 18:00, Berlin) oraz Francji (25 czerwca, godz. 18:00, Dortmund).



Już w 2. minucie defensywa reprezentacji Polski przyspała, co wykorzystać mogli Holendrzy. Podanie przechodzące przez całe pole karne doszło do Cody'ego Gakpo, balansem ciała oszukał kilku defensorów i z dużego kąta uderzył na bliższy słupek, ale czujnie w bramce zachował się Wojciech Szczęsny. W 7. minucie po szybkiej i sprytnej akcji w "szesnastce" znalazł się Tijjani Reijnders, uderzył technicznie z pierwszej piłki, ale tylko minimalnie obok prawego słupka polskiej bramki. Siedem minut później o uderzenie z dystansu pokusił się Xavi Simons, na szczęście również tylko obok bramki. W 16. minucie to jednak Polacy wykorzystali swoją szansę i stały fragment gry, które tak dobrze funkcjonowały w spotkaniach towarzyskich. Piotr Zieliński posłał piłkę z rzutu rożnego na bliższy słupek, gdzie walkę o pozycję wygrał Adam Buksa i mocnym uderzeniem głową dał "Biało-czerwonym" prowadzenie. W 20. minucie korner wykorzystać mogli Holendrzy. Po dośrodkowaniu z woleja uderzył Virgil van Dijk, piłka przeszła między nogami Bartosza Salamona, ale fenomenalną obroną wykazał się Szczęsny. Dwie minuty później świetną okazję na gola miał niepilnowany w polu karnym Memphis Depay, uderzył mocno, ale wysoko nad poprzeczką. W 25. minucie Reijnders wbiegł w pole karne, miał szansę wyjść sam na sam z golkiperem, ale fenomenalnie do obrony powrócił Zieliński i zablokował pomocnika wślizgiem. Cztery minuty później żadnemu z Polaków nie udało się już uratować sytuacji. Spod własnego pola karnego fatalnie piłkę wybił Nicola Zalewski, ta trafiła do niepilnowanego Gakpo, skrzydłowy uderzył sprzed pola karnego, piłka odbiła się jeszcze od nogi Salamona i wpadła do siatki obok kompletnie zmylonego Szczęsnego. Polacy po utracie prowadzenia wyszli odważnie W 32. minucie w polu karnym Holendrów znalazł się Jakub Kiwior, uderzył z ostrego kąta, ale skutecznie interweniował Bart Verbruggen. Dziesięć minut później kombinacyjną i przyśpieszoną akcję wyprowadzili Holendrzy, podanie po ziemi z lewej strony na pole karne dostał Gakpo, oddał momentalny strzał, ale tylko nad bramką. W ostatniej akcji przed fenomenalną na bramkę do sztani miał Depay, który opanował wysoko zagraną piłkę, uderzył po ziemi, lecz na szczęście obok słupka.



Drugą część również ofensywnie zaczęli rywale, dośrodkowanie na dalszy słupek głową zgrał Denzel Dumfries, a Szczęsny w ostatnim momencie wyłuskał piłkę lecącą w stronę niepilnowanego napastnika. W 54. minucie Polacy wyszli nieco wyżej i nadziali się na bardzo groźną kontrę, wykończyć próbował ją rozpędzony Simons, ale nie trafił czysto w piłkę. Cztery minuty później świetnym dośrodkowaniem na dalszy słupek popisał się Zalewski, tam znalazł się Przemysław Frankowski, który przyjął piłkę i uderzył nisko nad murawą, ale dobrze wybronił do holenderski golkiper. Po godzinie gry fenomenalne górne podanie na pole karne zagrał Jakub Moder, piłkę klatką przyjął Buksa, ale w ostatnim momencie zdążył interweniować jeden z defensorów. W 65. minucie na skraju "szesnastki", po prawej stronie znalazł się Dumfries, zdecydował się na odważy strzał, który przemknął nieznacznie obok słupka. Pięć minut później prawy wahadłowy oddał kolejny i instynktowny strzał, tym razem z najbliższej odległości, ale dobrze kąt skrócił mu Szczęsny i odpił piłkę nogą. W 73. minucie, po dośrodkowaniu z rzutu rożnego, głową uderzył Stefan de Vrij, jednak tylko ponad bramką. W 82. minucie przy długim zagraniu w obronie zgubił się Kiwior, piłka szła do niekrytego w polu karnym Jeremiego Frimponga, ale dzięki przytomnemu wyjściu zdążył przeciąć ją Szczęsny. Niestety po chwili nie udało się już utrzymać korzystnego wyniku. Po składnej akcji lewą stroną Nathaniel Ake zagrał po ziemi na pole karne, pozycję z Salamonem wygrał Wout Weghorst i umieścił futbolówkę w siatce przy samym słupku. W 89. minucie odważną indywidualną akcją popisał się Jakub Piotrowski, wyłożył piłkę Karolowi Świderskiemu, ale uderzenie napastnika instynktownie wybronił Verbruggen. Przy doliczonych pięciu minutach Polacy starali się do końca odrobić straty, celne i groźne uderzenia z dystansu oddali Moder i Zalewski, ale żadne nie skończyło się bramką.



ME 2024: Polska 1-2 (1-1) Holandia



1-0 16' Adam Buksa

1-1 29' Cody Gakpo

2-1 83' Wout Weghorst



Polska: 1. Wojciech Szczęsny - 2. Bartosz Salamon (86' 18. Bartosz Bereszyński), 5. Jan Bednarek, 14. Jakub Kiwior - 19. Przemysław Frankowski, 26. Kacper Urbański (55' 7. Karol Świderski), 10. Piotr Zieliński (77' 6. Jakub Piotrowski), 13. Taras Romańczuk (55' 24. Bartosz Slisz), 21. Nicola Zalewski - 20. Sebastian Szymański (46' 8. Jakub Moder), 16. Adam Buksa



Holandia: 1. Bart Verbruggen - 22. Denzel Dumfries, 6. Stefan de Vrij, 4. Virgil van Dijk, 5. Nathan Aké (87' 15. Micky van de Ven) - 24. Jerdy Schouten, 14. Tijjani Reijnders, 16. Joey Veerman (62' 8. Georginio Wijnaldum) - 7. Xavi Simons (62' 18. Donyell Malen), 10. Memphis Depay (81' 9. Wout Weghorst), 11. Cody Gakpo (81' 12. Jeremie Frimpong)



żółte kartki: Reijnders, Veerman



Tabela (grupa D):

1. Holandia 1, 0, 0, 2-1, 3

2. Austria 0, 0, 0, 0-0, 0

3. Francja 0, 0, 0, 0-0, 0

4. Polska 0, 0, 1, 1-2, 0