EURO 2024: Polska 1-3 Austria

Piątek, 21 czerwca 2024 r. 19:54 Mikołaj Ciura, źródło: Legionisci.com

W drugim spotkaniu fazy grupowej Mistrzostw Europy 2024 rozgrywanych w Niemczech reprezentacja Polski przegrała z Austrią 1-3 w ramach rywalizacji w grupie D. Do przerwy padł remis 1-1. Ostatnimi grupowymi rywalami Polaków w "meczu o honor" będzie reprezentacja Francji (25 czerwca, godz. 18:00, Dortmund).









W składzie "Biało-czerwonych" zaszły cztery zmiany podług pierwszego spotkania z reprezentacją Holandii. Selekcjoner Michał Probierz zdecydował zamienić Bartosza Salamona, Tarasa Romańczuka, Sebastiana Szymańskiego i Kacpra Urbańskiego na Pawła Dawidowicza, Bartosza Slisza, Jakuba Piotrowskiego i Krzysztofa Piątka. Mimo przedmeczowych przewidywań, Robert Lewandowski zaczął to spotkanie na ławce rezerwowych. Od pierwszych minut Polacy zaczęli nieco ospale, a Austriacy zdecydowanie ich zdominowali ruszając do przodu. Przewagę udało udokumentować im się już w 9. minucie. Phillipp Mwene wyprzedził na lewym skrzydle Przemysława Frankowskiego, dośrodkował celnie na głowę defensora Gernota Traunera, który podłączył się do tej akcji i bez problemu pokonał Wojciecha Szczęsnego.



"Biało-czerwoni" po stracie gola nadal nie umieli poukładać swojej gry, gubili się, popełniali proste błędy i głupio tracili piłkę. W 16. minucie odważnie w pole karne wtargnął Piotr Zieliński, mocno uderzył, ale trafił prosto w rywala. Pomocnik sygnalizował jeszcze zagranie ręką, ale sędzia interpretował ułożenie ciała za naturalne. Po chwili bezpańska piłka, która przeszła wzdłuż przez całą "szesnastkę" trafiła do Nicoli Zalewskiego, wahadłowy złożył się do uderzenia z pierwszej piłki, ale przestrzelił wysoko w trybuny. W 22. minucie po świetnym, górnym podaniu sam na sam ze Szczęsnym wychodził Christoph Baumgartner, ale golkiper przytomnie wyszedł poza pole karne i interweniował głową.



Reprezentanci Polski z czasem rozkręcali się, ale nie mogli przebić się przez świetnie zorganizowaną defensywę rywala. Udało się to w 30. minucie. Po dośrodkowaniu z prawej strony i zamieszaniu piłka trafiła do Zalewskiego, ten zgrał ją w głąb do Jana Bednarka, który mocno uderzył, ale został zablokowany. Piłka trafiła jednak pod nogi niepilnowanego Piątka, a napastnik z najbliższej odległości, z zimną krwią pokonał Patricka Pentza. W 39. minucie z szybkim kontratakiem wyszła reprezentacja Austrii, w fenomenalnym położeniu znalazł się Marcel Sabitzer, ale nieco pogubił się i zwlekał, a ostateczny strzał zdołał zabronić wracający się Bednarek. Dwie minuty później zawodnik Borussii Dortmund pokusił się o uderzenie z okolic 25. metra i zrobił to minimalnie niecelnie. W doliczonym czasie gry z rzutu wolnego bezpośrednio uderzał Zieliński i choć było to bardzo dobre uderzenie, poradził sobie z nim golkiper.



Na drugą połowę Polacy wyszli odważniej, choć również dali zepchnąć się nisko do defensywy. W 51. minucie skuteczna centra z rzutu rożnego doszła na głowę Stefana Poscha, ale uderzenie było na tyle łatwe, że bez żadnych problemów poradził sobie z nim Szczęsny. Dziesięć minut później z kornera szansę mieli Polacy, a dokładnie Dawidowicz, ale za bardzo wszedł pod piłkę przy uderzeniu i przestrzelił. W 66. minucie Austriacy odzyskali prowadzenie. Odważnie lewą stroną poszedł Alexander Prass, oddał piłkę do środkowej strefy do osamotnionego Baumgartnera, który wbiegł na skraj pola karnego, uderzył technicznie przy lewym słupku zwodząc Szczęsnego. Chwilę później w podobnej sytuacji znalazł się Karol Świderski, przyciskany przez obrońcę uderzył mocno, ale bliżej środka bramki i prosto do obrony dla austriackiego golkipera.



W 75. minucie po szybkiej kontrze uderzał Patrick Wimmer, ale świetnie w bramce popisał się Szczęsny. W 77. minucie po fatalnej pomyłce obrony oko w oko ze Szczęsnym wychodził Sabitzer, przełożył piłkę obok bramkarza, który zahaczył go rękoma i nie było wątpliwości - rzut karny. "Jedenastkę" na bramkę i zamknięcie meczu pewnym strzałem w prawym dolny róg wykorzystał Marko Arnautović. W 83. minucie fenomenalnym uderzeniem sprzed pola karnego popisał się Posch, ale jeszcze efektowniej wyglądała interwencja polskiego golkipera. Po chwili prostopadłe podanie na "szesnastkę" dostał Konrad Laimer, minął Szczęsnego, ale wyrzucił się za bardzo i uderzenie z bardzo ostrego kąta nie padło w światło bramki. Do końca meczu reprezentanci Austrii spokojnie kontrolowali i utrzymywali korzystny wynik, próbując nawet go podwyższyć, choć w doliczonym czasie gry bliski wykończenia dośrodkowania z prawej strony na dalszy słupek był Kamil Grosicki. Porażka w tym spotkaniu oznacza, że ostatnia grupowa rywalizacja z Francją prawdopodobnie będzie dla "Biało-czerwonych" pożegnalnym meczem z turniejem w Niemczech.



EURO 2024: Polska 1-3 (1-1) Austria

0-1 9' Gernot Trauner

1-1 30' Krzysztof Piątek

1-2 66' Christoph Baumgartner

1-3 78' Marko Arnautović (k)



Polska: 1. Wojciech Szczęsny - 5. Jan Bednarek, 3. Paweł Dawidowicz, 14. Jakub Kiwior - 19. Przemysław Frankowski, 6. Jakub Piotrowski (46' 8. Jakub Moder), 24. Bartosz Slisz (75' 11. Kamil Grosicki), 10. Piotr Zieliński (87' 26. Kacper Urbański), 21. Nicola Zalewski - 16. Adam Buksa (59' 9. Robert Lewandowski), 23. Krzysztof Piątek (59' 7. Karol Świderski)



Austria: 13. Patrick Pentz - 5. Stefan Posch, 3. Gernot Trauner (59' 4. Kevin Danso), 15. Phulipp Lienhart, 16. Phillipp Mwene (63' 8. Alexander Prass) - 6. Nicolas Seiwald, 10. Florian Grillitsch (46' 23. Patrick Wimmer) - 19. Christoph Baumgartner (81' 18. Romano Schmid), 20. Konrad Laimer, 9. Marcel Sabitzer - 7. Marko Arnautović (81' 11. Michael Gregoritsch)



żółte kartki: Slisz, Moder, Lewandowski, Szczęsny - Wimmer, Arnautović



Tabela (grupa D):

1. Holandia 1, 0, 0, 2-1, 3

2. Francja 1, 0, 0, 1-0, 3

3. Austria 1, 0, 1, 3-2, 3

4. Polska 0, 0, 2, 2-5, 0