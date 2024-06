EURO 2024: Francja 1-1 Polska. Remis na pożegnanie z turniejem

Selekcjoner Michał Probierz na konferencji przedmeczowej zapowiedział ofensywny styl reprezentacji Polski w tym meczu i właśnie ofensywnie usposobioną "jedenastkę" posłał do boju od pierwszych minut. I choć Francuzi swoją grą zmusili Polaków do głębokiego cofnięcia, to Polakom w 6. minucie, po szybko wyprowadzonej kontrze, udało się oddać pierwszy celny strzał w tym meczu. Piotr Zieliński zdecydował się na mocne uderzenie sprzed pola karnego, ale nie sprawił większych kłopotów francuskiemu golkiperowi. Pięć minut później to jednak Francuzi mieli fenomenalną szansę do wyjścia na prowadzenie. Zagranie po ziemi wzdłuż pola karnego z prawej strony dotarło do niepilnowanego Theo Hernandeza , lewy obrońca momentalnie uderzył, ale świetną paradą wykazał się Łukasz Skorupski . Po kwadransie gry rzut rożny wywalczył Sebastian Szymański , pomocnik egzekwował go na 11. metr do Kacpra Urbańskiego , który uderzył jednak prosto w środek bramki. W 19. minucie piłkę w środku pola stracił Jakub Moder , kontratak Francuzów rozprowadzał N'Golo Kante , który zagrał prostopadle na "szesnastkę" do Osumane'a Dembele , ale wcześniejszy błąd pomocnika kolejną fenomenalną interwencją naprawił Skorupski. Po dłuższej chwili spokojnej gry, Polakom udało się w 33. minucie wyprowadzić kombinacyjny atak lewą stroną, na pole karne wysoką centrę posłał Zieliński, znalazł nią niepilnowanego Roberta Lewandowskiego , ale kapitan nieczysto uderzył głową i trafił tylko obok słupka. Pięć minut później z szybszą akcją wyszli "Trójkolorowi", z dystansu uderzył Aurelien Tchouameni , ale wywalczył tylko rzut rożny. Po centrze z kornera i sporym zamieszaniu mocny strzał oddał William Saliba , lecz uderzył minimalnie nad poprzeczką. W 42. minucie po dwójkowej akcji Bradley Barcola zagrał na pole karne do Kyliana Mbappe , Francuz oddał miękki strzał z najbliższej odległości, ale polski golkiper po raz kolejny nie dał się pokonać. Blisko było chwilę później, gdy podanie Mbappe przeszło obok bramkarza, ale nie dotarło do ustawionego na dalszym słupku napastnika dzięki świetnemu ustawieniu Nicoli Zalewskiego. W 45. minucie znów przyśpieszył zamaskowany kapitan Francuzów z lewej strony pola karnego, przesunął się z piłką do środka, ale Skorupski był stał w bramce jak ściana i utrzymał czyste konto do przerwy. Po zmianie stron Mbappe nadal poszukiwał swojej pierwszej bramki na turnieju. W 49. minucie oddał techniczny strzał z pola karnego, ale znów górą był Skorupski, a po chwili z nieco dalszej odległości jego uderzenie nieznacznie minęło słupek. W 55. minucie Dembele przyśpieszył wbiegnięcie na pole karne, w piłkę nie trafił Jakub Kiwior, który wszedł w linie biegu skrzydłowego, a arbiter musiał odgwizdać rzut karny. "Jedenastkę" pewnie wykorzystał Mbappe. Napędzenie Francuzi wciąż atakowali. W 59. minucie z lewej strony pola karnego wbiegł Barcola, uderzył z ostrego kąta, ale nadal pewny w bramce był Skorupski. Pięć minut później kolejny popis szybkości na prawej flance pokazał Dembele, posłał mocną centrę na pole karne, ale nie udało jej się zamknąć żadnemu z Francuzów. W 69. minucie francuskim napastnikom nie udało się zamknąć również identycznej akcji Hernandeza z drugiej strony boiska. W 72. minucie o piłkę na połowie rywala powalczył Lewandowski, po odbiorze zdecydował się na strzał z dystansu, ale piłka tylko przeleciała obok bliższego słupka. Dwie minut później Polacy przyśpieszyli atak, Karol Świderski upadł na polu karnym po kontakcie z Dayotem Upamecano , lecz gwizdek arbitra milczał. Tymczasem Francuzi wyszli z kontrą, którą mógł wykorzystać Mbappe, ale trafił prosto w Skorupskiego. Sędzia jednak zdecydował się na obejrzenie tej sytuacji i po wideoweryfikacji odgwizdał rzut karny dla "Biało-czerwonych". "Jedenastkę" wykonywaną przez Lewandowskiego obronił Mike Maignan , ale w momencie interwencji nie miał kontaktu z linią bramkową, więc karny musiał zostać powtórzony. Drugą szansę kapitan reprezentacji Polski już wykorzystał strzelając w lewy dolny róg bramki, a piłka odbiła się jeszcze od słupka. Polacy jakby dostali skrzydeł. W 82. minucie kolejną szansę miał Lewandowski, ale z ostrego kąta dość znacznie przestrzelił. Po dwóch minutach dobre dośrodkowanie na pole karne posłał Moder, ale w ostatnim momencie przed polskim napastnikiem interweniował Upamecano. Mimo naporu na bramkę Skorupskiego i widocznej przewagi Francuzów w ostatnich minutach, nie udało im się przechylić szali zwycięstwa na swoją stronę. EURO 2024: Francja 1-1 (0-0) Polska 1-0 56' Kylian Mbappe (k) 1-1 79' Robert Lewandowski (k) Francja: 16. Mike Maignan - 5. Jules Kounde, 4. Dayot Upamecano, 17. William Saliba, 22. Theo Hernandez - 8. Aurelien Tchouameni (82' 19. Youssouf Fofana), 13. N'Golo Kante (61' 7. Antoine Griezmann), 14. Adrien Rabiot (61' 6. Eduardo Camavinga) - 11. Ousmane Dembele (86' 12. Randal Kolo Muani), 10. Kylian Mbappe, 25. Bradley Barcola (61' 9. Olivier Giroud) Polska: 12. Łukasz Skorupski - 5. Jan Bednarek, 3. Paweł Dawidowicz, 14. Jakub Kiwior - 19. Przemysław Frankowski, 8. Jakub Moder, 10. Piotr Zieliński, 20. Sebastian Szymański (68' 7. Karol Świderski), 26. Kacper Urbański, 21. Nicola Zalewski (68' 25. Michał Skóraś) - 9. Robert Lewandowski żółte kartki: Rabiot - Zalewski, Dawidowicz, Świderski

Szpic - 22 godziny temu, *.chello.pl O tym jak dziadoską mamy reprezentację świadczy fakt że właśnie z hukiem z tego Euro wylatuje kolejna drużyna (po Albanii), która wyprzedziła nas w grupie eliminacyjnej. Czy trzeba tu jeszcze coś dodawać? To jest reprezentacyjne dno. odpowiedz

bronek49 - 26.06.2024 / 17:33, *.vectranet.pl nie wiem czemu kibice pieją z zachwytu po meczu Polska -Francja przecież to miała być grupa śmierci ale to co prezentowali Holendrzy a przede wszystkim Francuzi którzy z gry i skuteczności grali na pałe oni w grupie strzelili tylko jedną bramkę to tragedia to była grupa jedna ze słabszych i nie ma co się cieszyć z tego remisu odpowiedz

dziad LeopoLd - 26.06.2024 / 16:52, *.aster.pl Jak już wszyscy emeryci odejdą z drużyny i po drodze zabiorą ze sobą Kiwiora, to będzie można budować reprezentację. Nie wcześniej. Bo teraz to co się pętało po boisku to nie jest reprezentacja tylko jakieś qui pro quo z papieru do d*py klejone na gumę do żucia ( są oczywiście wyjątki od tej reguły ale nieliczne) . odpowiedz

Mariol - 26.06.2024 / 15:17, *.wanadoo.fr Sensacyjny wynik,Francja tylko zremisowała z najsłabszą drużyną na tym turnieju.Dalej niech będzie Polska myśl szkoleniowa a my przez to w 3 dziesiątce reprezentacji w Europie.Pilkarsko jesteśmy bardzo słabi. odpowiedz

Wolfik - 19 godzin temu, *.mm.pl @Mariol : A byliśmy kiedyś mocni? Może za czasów Górskiego i wczesnego Piechniczka chociaż nawet wówczas do ME nigdy się nie zakwalifikowaliśmy. Zresztą od tego czasu minęło bez mała prawie pół wieku.... odpowiedz

Krzeszczu - 12 godzin temu, *.tele2.se @Wolfik: tylko ze za tamtych czasow na ME jechalo 8 druzyn. A teraz cala europa i pol azji minus gibraltar odpowiedz

Wolfik - 1 godzinę temu, *.mm.pl @Krzeszczu: Prawda. Ale państw też było mniej. odpowiedz

Jimmy L - 26.06.2024 / 10:05, *.centertel.pl Cieszymy się jak przegramy po dobrej grze, jesteśmy szczęśliwi jak zremisujemy z słabo grającym przeciwnikiem. Czyli jesteśmy mierni ale wierni. I tak to wyglada z całym naszym życiem bez ambicji i honoru. odpowiedz

Wolfik - 19 godzin temu, *.mm.pl @Jimmy L: Cóż...taki mental. Pełno nas, a jakoby nikogo nie było.... odpowiedz

Jimmy L - 13 godzin temu, *.exatel.pl @Wolfik: Zabory zrobiły swoje. Do tego media skrajnie antypolskie. Polak jest szczęśliwy jak nim rządzą a nie jak on u siebie rządzi. odpowiedz

Krzeszczu - 26.06.2024 / 09:07, *.tele2.se A Sebek Szymanski juz na 99% w Tottenhamie! Bardzo mu tego zycze bo raz ze najlepsza liga, dwa ze fenomenalny klub, i trzy wysmienity trener. Co bedzie mialo fantastyczny wplyw na dalszy rozwoj Sebastiana, a i dalej dla repeeentacji Polski.

Trzymam kciuki! odpowiedz

Maverick - 26.06.2024 / 13:45, *.play-internet.pl @Krzeszczu: Hahahahahaha.

,,Przychodzi kibic Legii do księgarni i mówi:

Poproszę książkę pt.Legia klubowym mistrzem Europy.Na to mu odpowiadają:FANTASTYKA PIĘTRO WYŻEJ.

Hahahaha odpowiedz

Franio - 26.06.2024 / 16:32, *.tpnet.pl @Krzeszczu: proszę cie. Oni go tam połamią odpowiedz

Maverick - 26.06.2024 / 08:17, *.play-internet.pl Polacy na tych mistrzostwach zagrali jak umieli.Przykładem tego jest karny wykonywany przez Lewego.Żeby nazwać Polskę silna drużyna europejską to w grupie musieli by mieć San Marino Andora i Wyspy Owcze.A ze sami są na turniejach jedna z tych drużyn to wiemy nie od dziś.

Co do samego meczu to napewno zawiedli zabojady.Mbappe mogł sam strzelić 3 bramki oczywiście gdyby nie Skorupski.Niema co się równać z Holandia Francja Hiszpania czy z innymi drużynami pokroju tych ekip.Na dziś dzień jesteśmy na poziomie Ukrainy Albanii Słowacji i Słowenii.I to tez niema pewności czy te drużyny by nas nieograły...

P.S.Nic się nie stało,Polacy nic się nie stało.Nichce się nie staaaaaało.Za 2 lata będzie tak samo. odpowiedz

Sommersby - 26.06.2024 / 08:16, *.orange.pl Francuzi zagrali fatalnie a kibice w Polsce się cieszą że to niby Polska zagrała bardzo dobry mecz.

Najlepszy w naszej reprezentacji był Skorupski.

odpowiedz

rozwalić PZPN - 26.06.2024 / 06:38, *.inetia.pl Kolesiostwo i układy nigdy nie przyniosą dobrej piłki ! odpowiedz

Egon - 25.06.2024 / 20:08, *.waw.pl Cieniasy odpadły, a teraz Euro zaczyna się na poważnie.

Jedyne, co zostanie w pamięci z naszych występów, to eleganckie kreacje ubraniowe i sygnet Probierza. odpowiedz

Kulfon - 25.06.2024 / 22:23, *.play-internet.pl @Egon: a co.ma.powiedzieć Chorwacja? odpowiedz

Zdzicho - 26.06.2024 / 16:36, *.tpnet.pl @Kulfon: że na własne życzenie dali d...

Przecież nie przypadek stracic bramke dwa rszy pod rząd w ostatniej minucie doliczonego czasu. Brak koncentracji. To juz stara, wypalona druzyna, która potrzebuje przebudowy, ale w 4milnionowym kraju modricie sukery mandukicie nie będą sie rodzić co dekadę odpowiedz

