7-9.06: Weekendowy rozkład jazdy

Pierwszoligowy zespół Legionistek w niedzielę zakończy sezon 2023/24 wyjazdowym meczem z TKKF Gdynia. Trzecioligowe rezerwy Legii na koniec rozgrywek zagrają w Bełchatowie z GKS-em. Ważne spotkania rozegrają młodzieżowe zespoły Legii U15 i U17, które rozpoczynają walkę o medale w swoich kategoriach wiekowych. W sobotę pod PKiN w Warszawie odbędzie się turniej 3x3 Quest z udziałem męskiej drużyny Legii. Wstęp wolny. Rozkład jazdy: 08.06 g. 17:00 GKS Bełchatów - Legia II Warszawa 08.06 g. 18:00 Legia Ladies - WAP Warszawa [piłka nożna kobiet, III liga, ul. Łazienkowska 3] 09.06 g. 14:00 TKKF Checz Gdynia - Legionistki Warszawa [piłka nożna kobiet, I liga] Młodzież: 08.06 g. 10:00 Legia U16 - Znicz Pruszków 08 [LTC] 08.06 g. 11:30 Legia U12 - Widzew Łódź 12 (sparing) [ul. Łazienkowska 3] 08.06 g. 12:00 Warta Poznań 09 - Legia U15 [1/2 finału MP U15][Grodzisk Wlkp.] 08.06 g. 12:00 Śląsk Wrocław 07 - Legia U17 [finał MP U17][Wrocław, ul. Oporowska] 08.06 g. 12:00 MKS Polonia Warszawa 11 - Legia LSS U13A [ul. Konwiktorska 6] 08.06 g. 12:00 SEMP Ursynów 12 - Legia LSS U12A [ul. Koncertowa 4] 08.06 g. 14:00 Pogoń Siedlce 10 - Legia U14 [Siedlce, ul. Jana Pawła II 6] 08.06 g. 14:00 Legia LSS U16 - Agape Białołęka 08/9 [ul. Łazienkowska 3] 08.06 g. 16:00 Legia LSS U15 - Polonia Warszawa SSA 09 [ul. Łazienkowska 3] 09.06 g. 10:00 FC Lesznowola 12 - Legia U12 [Nowa Wola, ul. Ignacego Krasickiego 176] 09.06 g. 16:30 FC Lesznowola 15 - Legia U9 [Nowa Wola, ul. Ignacego Krasickiego 176] 09.06 g. 17:30 Legionovia Legionowo 11 - Legia U13 [ul. Łazienkowska 3] Legia U11 zagra na turnieju Salt Mine Cup w Wieliczce. Legia U10 zagra na turnieju w Bartoszycach. Legia U9 w sobotę zagra na festiwalu gier na obiektach Varsovii. Legia U8 zagra w sobotę na turnieju organizowanym przez Ziomki Rzeszów, a Legia U7 - również w sobotę, miedzy 9 a 15:00 - wystąpi na turnieju organizowanym przez FC Lesznowola. Młodzieżowe zespoły koszykarskie Legii (U-13, U-15 i U-17) zagrają w międzynarodowym turnieju Vertical Hoops Eurocup we Wrocławiu. Terminarz: 7.06 g. 10:00 WKS Śląsk Wrocław - Legia Warszawa U-15 [WKK Sport Center] 7.06 g. 12:00 Żalgiris Kowno - Profbud Legia Warszawa U-17 [WKK Sport Center] 7.06 g. 14:00 Legia Warszawa U-15 - BA Snaiperis [WKK Sport Center] 8.06 g. 09:00 Legia Warszawa U-15 - WKK Wrocław [WKK Sport Center] 8.06 g. 11:00 Legia Warszawa U-17- WKS Śląsk Wrocław [WKK Sport Center] 8.06 g. 11:00 Legia Warszawa U-13 - WKS Śląsk II Wrocław [KGHM Ślęza Arena] 8.06 g. 13:00 Legia Warszawa U-13 - AK Orły Wrocław [KGHM Ślęza Arena] 8.06 g. 17:00 Legia Warszawa U-17 - Polska U15 [WKK Sport Center] 9.06 g. 09:00 Legia Warszawa U-15 - MBA Prievidza [WKK Sport Center] 9.06 g. 09:00 Legia Warszawa U-13 - Wisła Kraków [KGHM Ślęza Arena] 9.06 g. 11:00 Legia Warszawa U-13 - Polonia Warszawa [KGHM Ślęza Arena]

SF - 6 godzin temu, *.orange.pl TKKF Checz G. 1-3. LEGIONISTKI W. L odpowiedz

SF - 6 godzin temu, *.orange.pl LEGIA L. ,3-1. WAP W L odpowiedz

SF - 6 godzin temu, *.orange.pl GKS B. 1-3 LEGIA II. L odpowiedz

