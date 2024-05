Podsumowanie ocen piłkarzy Legii

Od wielu lat po każdym meczu Legii Warszawa dajemy Wam możliwość oceniania gry piłkarzy w szkolnej skali 1-6. W sezonie 2023/24 w 51 spotkaniach wystąpiło 31 zawodników. Najwyżej ocenionym meczem był pucharowy z Aston Villa FC (3-2) - 4,4 , a najgorzej oceniliście spotkania z Cracovią (0-2) i Molde (0-3) - po 1,8 . Średnia ocena zespołu ze wszystkich meczów to 3,1 .

