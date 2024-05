Koszykówka

Jarosław Jankowski: Potrzebujemy zmian

Czwartek, 30 maja 2024 r. 09:20 Bodziach, źródło: Legionisci.com / Legiakosz.com

Koszykarska Legia po raz pierwszy od czterech lat nie zakwalifikowała się do najlepszej czwórki rozgrywek Orlen Basket Ligi. Z drugiej strony legioniści po 54 latach przerwy zdobyli Puchar Polski, a także po raz drugi w historii dotarli do 1/4 finału FIBA Europe Cup. "To był gorzko-słodko-gorzki sezon" - podsumowuje Jarosław Jankowski, Przewodniczący Rady Nadzorczej i współwłaściciel koszykarskiej Legii. W obszernej rozmowie Jankowski mówi o zatrudnieniu Aarona Cela, który został dyrektorem sportowym oraz członkiem Zarządu klubu, o potrzebie większych zmian w składzie, odpowiedzialności Cela za sport, wyborze trenera na sezon 2024/25 oraz atmosferze na trybunach podczas domowych meczów na Bemowie.



Koszykarska Legia zatrudniła w ostatnich dniach dyrektora sportowego, którym został Aaron Cel, który jednocześnie został włączony do Zarządu klubu. "My, jako Legia, nie zawsze robimy to, co wszyscy inni. Uważamy, że w klubie sportowym, osoba odpowiedzialna za sport jest bardzo ważna. I dzisiaj chcemy trochę uciec od tego, co jest w większości klubów, że trener jest tą osobą, w pełni odpowiedzialną za sport w klubie. Chcemy mieć osobę, która jest wsparciem dla trenera. Ale także odpowiada w klubie i bierze za to odpowiedzialność. Także za wybór trenera. (...) Aaron będzie najważniejszą osobą w tym procesie, bo po pierwsze, to jest jego odpowiedzialność. To mu powiedziałem i on jest w pełni tego świadomy, że teraz odpada za sport w koszykarskiej Legii. Oczywiście prowadzimy różne dyskusje na tematy sportowe, ale robię to tylko, by poszerzyć swoją wiedzę, czy zrozumieć jego sposób myślenia. Nie ingeruję merytorycznie w jego decyzje" - mówi Jankowski.



Niekwestionowanym liderem Legii w ostatnim sezonie był Christian Vital, którym poważnie interesowały się inne europejskie kluby. Szanse na pozostanie Vitala w naszej lidze są w związku z tym tylko iluzoryczne. "Myśmy w CV wierzyli z dwóch powodów. Widzieliśmy jego potencjał, wiedzieliśmy, że jak tylko sobie poradzi z przystosowaniem się do gry w Europie, to pójdzie do góry. A druga rzecz to naprawdę bardzo duża ilość zapytań o tego zawodnika w trakcie sezonu ze strony innych klubów. Nawet na początku play-offów było ostatnie zapytanie od klubu z Euroligi. Z czymś takim jeszcze się nigdy nie spotkałem. Co pokazuje, że CV jest na radarze wielu skautów, klubów, dyrektorów sportowych w Europie, i że w parę miejsc może trafić. Nie wiem, co by się musiało wydarzyć, żeby on został w polskiej lidze. Na dziś wydaje mi się to zupełnie niemożliwe. To nie kwestia pieniędzy, nie o to chodzi. On chce się rozwijać, grać w najlepsze lidze albo w najlepszych rozgrywkach typu Euroliga, iść do przodu. I tego mu życzę!" - wyjaśnia współwłaściciel koszykarskiej Legii.



Po sezonie, w którym Legia po raz pierwszy od czterech lat nie znalazła się w najlepszej czwórce, będzie musiało dość do zmian. I tych prawdopodobnie będzie sporo. "Myślę, że dzisiaj rewolucja jest nam potrzebna. Zobaczymy, jak ona będzie duża, bo to też zależy od decyzji personalnych nowego trenera, który przyjdzie. Nie chcę wpływać na dobór graczy na siłę. To nowy szkoleniowiec będzie decydował o tym, z kim chce pracować, bo to on będzie brał odpowiedzialność za wyniki drużyny. Wydaje mi się, że po kilku latach rzeczywiście potrzebujemy zmian" - mówi Jarosław Jankowski.



