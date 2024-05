Wyniki legionistów w PP juniorów młodszych

W ostatni weekend w Warszawie odbyły się czwarte zawody Pucharu Polski juniorów młodszych w kategoriach do 14 i 16 lat. Najlepiej legioniści spisali się w kat. U-16, gdzie zajęli całe podium - Szymon Pawlak był pierwszy, Dominik Radomyski drugi, a Kajetan Szpryngiel trzeci. W kat. U-14 drugie miejsce zajęła Kamila Jakubowska . Wyniki legionistów: U-16: 21. Alicja Dobrzyńska U-16: 1. Szymon Pawlak, 2. Dominik Radomyski, 3. Kajetan Szpryngiel, 8. Tomasz Wasiuk, 16. Jakub Kalwajtys U-14: 2. Kamila Jakubowska, 6. Laura Wójcik, 11. Anna Kazubska, 75. Barbara Błaszczyk, 79. Natalia Flis, 93. Julia Domi U-14: 9. Adam Falkowski, 20. Franciszek Soltan, 30. Sebastian Pawlak, 46. Jakub Lipka, 49. Jakub Rosa, 58. Tymon Gerasimiuk, 59. Antoni Bujski, 62. Franciszek Rogalewski, 69. Eryk Rzepała, 75. Tymon Szpryngiel

