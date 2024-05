Powrót Fonfary do ringu po sześciu latach

Legionista, Andrzej Fonfara , kilka lat po zakończeniu kariery bokserskiej, wróci do ringu. 36-letni pięściarz ostatnią walkę stoczył 16 grudnia 2018 roku, kiedy na Torwarze pokonał Ismaiła Sillachem przez techniczny nokaut w szóstej rundzie. Kilka miesięcy później Fonfara ogłosił zakoczenie kariery. W sierpniu ubiegłego roku wrócił do sportów walki, wygrywając na gali freak fightowej (MMA) z Marcinem Najmanem. 22 czerwca legionista znów stoczy walkę bokserską. Fonfara wystąpi na gali, która będzie miała miejsce na przedmieściach Chicago, w ramach której stoczy 8-rundową walkę w wadze ciężkiej. Na razie nie ujawniono jego rywala. Andrzej Fonfara stoczył 35 walk zawodowych, z których wygrał 30, w tym 18 przez nokaut. Był mistrzem Świata federacji IBO i WBC International w wadze półciężkiej.

