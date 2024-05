Młodzież: mecze weekendowe i środowe (akt.)

Środa, 29 maja 2024 r. 21:11 Raffi, źródło: Legionisci.com

Juniorzy starsi w dramatycznych okolicznościach wygrali 4-3 z Koroną Kielce i na kolejkę przed końcem objęli fotel lidera w CLJ U19. Juniorzy młodsi, którzy już wcześniej zapewnili sobie udział w finale, ulegli 2-3 Igloopolowi Dębica. Legia U16 wygrała 3-2 z Varsovią. W CLJ U15 Legia uzyskała remis 2-2 z Polonią, a przed meczami o medale legionistom została do rozegrania tylko jedna kolejka ligowa. Legia U14 pokonała na wyjeździe 3-1 Radomiaka. Najstarsze zespoły LSS (U13, U15 i U16) bardzo dobrze poradziły sobie w meczach ligowych z Narwią i Drukarzem II. W środę Legia U14 pokonała 6-0 Deltę, a zespół U11 odbył ciekawe spotkanie z SEMPem Ursynów.



CLJ U19: Korona Kielce 3-4(2-1) Legia Warszawa

Gole:

1-0 26 min. Michał Pokora (karny)

1-1 44 min. Samuel Šarudi (as. Pascal Mozie)

2-1 46 min. Jakub Kowalski

3-1 61 min. Hlib Polaszenko

3-2 72 min. Jakub Jendryka b.a.

3-3 75 min. Maciej Saletra b.a.

3-4 87 min. Tomasz Rojkowski (as. Jakub Jendryka)



Legia: Wojciech Banasik – Oliwier Olewiński (58' Jakub Jendryka), Szymon Chojecki [07](80' Tomasz Rojkowski), Rafał Boczoń (12' Franciszek Pollok [07]), Viktor Karolak – Maciej Saletra, Pascal Mozie [08], Samuel Sarudi (58' Oskar Melich) – Jakub Zbróg [07](62' Eryk Mikanowicz [07]), Przemysław Mizera (58' Igor Skrobała), Cyprian Pchełka (85' Mateusz Konopka). Rezerwa: Filip Przybyłko [08]

Trener: Filip Raczkowski, II trener: Arkadiusz Adach



Juniorzy starsi skorzystali z szansy jaką dała im wpadka Lecha w meczu z Wisłą Kraków i wygrywając 4:3 w Kielcach z Koroną, wyszli ponownie na prowadzenie w CLJ U19. Jeszcze na kilkanaście minut przed końcem było jednak 3:1 dla Korony, zaś szanse na 3 punkty wydawały się odległe. Legioniści mieli mimo wszystko wielką wiarę w zwycięstwo i lepiej znieśli trudy meczu (także dzięki wartościowej ławce, uzupełnionej tego dnia graczami z młodszego rocznika). Finisz był piorunujący i dał upragnionego gola dającego zwycięstwo.

Do rozegrania został jeden mecz - zapowiadający się jako trudny, wyjazdowy pojedynek z Jagiellonią. Wygrana da na pewno mistrzostwo i lepiej nie liczyć na to, że Lech straci punkty z kolejną z drużyn walczących o utrzymanie.



CLJ U17: Igloopol Dębica 3-2(1-1) Legia Warszawa U17

Gole:

1-0 26 min. Dominik Gujda

1-1 40 min. Jakub Openchowski (as. Igor Busz)

2-1 47 min. Maksymilian Lis

3-1 66 min. Wiktor Hatalski

3-2 86 min. Igor Busz (as. Maksymilian Sterniczuk)



Legia: Konrad Kassyanowicz - Dawid Korzeniowski [08], Paweł Ambrożko (60' Dawid Foks), Aleksander Wyganowski [09], Mateusz Lauryn [08], Kacper Morawiec [08](60' Szymon Piasta [09], Jan Gawarecki [08](46' Maksymilian Sterniczuk [08]), Igor Busz, Konrad Kraska (80' Radosław Czerwiec), Dawid Nos, Jakub Openchowski. Rezerwa: Jan Bienduga [08]

Trener: Dariusz Rolak, II trener: Maciej Pietraszko



Legioniści już wcześniej zapewnili sobie awans do finału MP U17, stąd kilku graczy zasiliło w weekend zespół U19 lub odpoczywało. Momentami grze brakowało tempa, zaś mimo kilku udanych akcji legionistów, lepszą skuteczność w akcjach podbramkowych pokazali tym razem dębiczanie. W końcówce gola da Legii zdobył wracający powoli do dyspozycji po urazie Igor Busz, jednak na pełne odrobienie strat zabrakło czasu.

W finale Legia zagra ze Śląskiem Wrocław, a w meczu o 3. miejsce - AKS SMS Łódź zmierzy się z Rakowem Częstochowa.

Finały ze Śląskiem odbędą się: pierwszy mecz 8.06 o 12:00 przy Oporowskiej we Wrocławiu, zaś rewanż - w środę 12.06 o 16:00 w LTC.



Komentarz: Niespodziewane zamieszanie wokół zespołu wybuchło dzień przed meczem, gdy okazało się, że wśród osób z którymi nie przedłużone zostaną umowy, obok Mateusza Kamudy znalazł się też 1. trener zespołu U17 - Dariusz Rolak. Nie negując prawa kierownictwa do kształtowania koncepcji rozwoju akademii wg swoich wytycznych (z którymi notabene styl trenera nie stał bynajmniej w oczywistej sprzeczności) i tego, że zmiany kadrowe są normalną częścią funkcjonowania klubu, można zauważyć, że czystki w kadrze trenerskiej nie warto chyba zaczynać od czołowych trenerów o dużej charyzmie. Ciężko znaleźć wiele osób, które o trenerze Rolaku miałyby złe zdanie przez 10 lat pracy w Legii, choć niewątpliwie nie należy do jednostek najbardziej spolegliwych i raczej znany jest z tego, że mówi wprost co myśli. A ferment wynikający z dyskusji, o ile jest twórczy, może popychać każdą organizację do przodu na torach rozwoju. Może więc w braku zgodności z dyrekcją APLW "leżał pies pogrzebany", bo przecież nie w kwestiach sportowych. Drużyna U17 nie tylko przeszła jak burza rozgrywki, ale do tego zrobiła to w ładnym dla oka stylu - choć sporą część składu stanowili zawodnicy młodsi o rok, a nawet 2 lata. Co wynika poniekąd z faktu, że kolejni zawodnicy z tego rocznika poszli już do wyższych drużyn i są nawet w kręgu zainteresowania pierwszego zespołu, a o to chyba najbardziej chodzi. Można też odnotować, że z kadry szkoleniowej sukcesywnie ubywają ludzie związani z Legią (Rolak to wychowanek twardej szkoły trenerów Ojrzyńskiego i Podolińskiego w CWKS Legii '87) i z Warszawą - a doświadczenie z samych drużyn uczy, że - pamiętając o tym, że trenerzy Legii powinni w pierwszym rzędzie być czołowymi fachowcami w swojej dziedzinie - przesadne zachwianie proporcji w tym zakresie też może mieć niekorzystne skutki uboczne na dłuższą metę, nawet jeżeli nowy trenerzy będą dobrymi specjalistami. Obym nie był złym prorokiem.



Ekstraliga U16 (2008 i mł.): UKS Varsovia 2-3(2-2) Legia U16

Gole:

1-0 9 min. Piotr Bzducha (po stałym fragmencie gry)

1-1 28 min. Ksawery Jeżewski (as. Marcel Kiełbasiński)

2-1 30 min. Piotr Bzducha (as. Mikołaj Jasiński)

2-2 41 min. Marcel Kiełbasiński (as. Piotr Bartnicki po krótkim rozegraniu rzut rożnego)

2-3 79 min. Ksawery Jeżewski (rzut karny po faulu na nim samym)



Strzały (celne): Varsovia 13(5) - Legia 15(8)



Legia: Antoni Błocki - Jakub Sito, Bartosz Korżyński [09], Igor Mirowski (46' Jakub Oremczuk) - Fabian Mazur [09](75] Adam Tołwiński), Marcel Kiełbasiński, Piotr Bartnicki [09]Ż, Jan Musiałek Ż - Ksawery Jeżewski, Kristijan Jovović(66' Bartosz Czarkowski Ż), Jacob Levy (46' Juliusz Rafalski). Rezerwa: Marcel Grzejda (br)

Trener: Tomasz Bąbel, II trener: Maciej Pietraszko



1 liga maz. U16 (2008 i mł.): Legia LSS U16 9-2(5-0) Narew Ostrołęka '08

Gole:

1-0 15 min. Kamil Więch (as. Dmytro Litowczenko)

2-0 17 min. Jakub Drzazga (as. Adam Kulicki)

3-0 19 min. Adam Kulicki (as. Jakub Drzazga)

4-0 22 min. Adam Kulicki (as. Patryk Ciborowski)

5-0 41 min. Jakub Drzazga (as. Adam Kulicki)

6-0 49 min. Kamil Więch (z dystansu)

6-1 52 min. Mateusz Roman

7-1 70 min. Adam Kulicki (as. Kamil Więch)

8-1 72 min. Franciszek Żak (as. Jakub Drzazga po wrzutce Kulickiego)

8-2 74 min. Eryk Krawczak

9-2 90 min. Jakub Drzazga (karny po faulu na Żaku)



Strzały (celne): LSS 42(26) - Narew 10(6)



Legia Soccer Schools: Hubert Lomankiewicz (71' Dominik Sawczuk) - Fabian Radziński, Nikodem Skibiński, Oskar Kurc - Jakub Rzępołuch (60' Franciszek Żak), Patryk Ciborowski, Lucjan Napieralski, Adam Kulicki - Dmytro Litowczenko, Jakub Drzazga, Kamil Więch (71' Maximilian Patryka)

Trener: Rafał Wajman, II trener: Robert Kurasiewicz



CLJ U15: Legia Warszawa U15 2-2 (2-1) MKS Polonia Warszawa'09

Gole:

1-0 25 min. Edo von Brandt-Etchemendigaray (as. Dawid Mastalski)

1-1 30 min. Paweł Tyszko

2-1 36 min. Oskar Maj (as. Dawid Mastalski)

2-2 57 min. Antoni Kapusta



Legia: Denys Stoliarenko - Oskar Putrzyński [10], Bartosz Jukowski, Oskar Krakowiak - Igor Owczarczyk, Vu Hoang Nguyen, Franciszek Stępniewski [10](55' Jan Rodak), Edo von Brandt-Etchemendigaray (36' Piotr Kaniewski) - Olivier Pławiński, Oskar Maj, Dawid Mastalski (55' Igor Brzeziński). Rezerwa: Jan Pietrzak (br), Wiktor Zugaj

Trener: Jakub Renosik, II trener: Roland Kowalczyk, Maciej Kokosza



Na kolejkę przed końcem, Legia prowadzi w tabeli grupy A, o 9p. przed Polonią.

W pozostałych grupach CLJ U-15 prowadzą: Warta Poznań (która tylko lepszym bilansem bezpośrednich pojedynków wyprzedza Lecha), Śląsk Wrocław i Stal Rzeszów.



2 liga U15:Legia LSS U15 1-0 (1-0) Drukarz II Warszawa '09

Gol:

1-0 33 min. Kiryło Balitskyj (rzut karny)



Strzały (celne): LSS 27(9) - Drukarz 4(1)



Legia Soccer Schools: Eduard Joshua Di Donantonio - Ivan Shrub, Franciszek Koźbiał (Kpt), Kyryło Balitskyj [10] Ż, Kordian Drygała [10] - Oliwier Karpiński (Filip Jedziniak), Iwo Mroczek (Omar Sawo, Wiktor Tikhomiroff), Tymur Rahulin, Mateusz Sutkowski, Jan Korneluk (55' Bartosz Harazim), Dmytro Samoilenko oraz Oleksandr Butenko, Maksym Shcherbak [kontuzja], Kacper Zalewski (br)

Trener: Siarhei Pryzhankou, Joussef Amaziane



Ekstraliga U14(2010 i mł.): Radomiak 1-3 Legia U14

Gole:

0-1 19 min. Bartosz Przybyłko as. Tymoteusz Leśniak

0-2 22 min. Bartosz Przybyłko (karny po faulu na Tymonie Płoszce)

1-2 31 min. Kacper Kwiatkowski

1-3 67 min. Tymon Płoszka (as. Xavier Dąbkowski)



Legia: Franciszek Golański - Kacper Jaczewski, Jan Szybicki, Igor Lechecki, Dawid Rodak, Xavier Dąbkowski, Tymon Płoszka, Aleksander Badowski (Kpt),

Igor Brzeziński, Bartosz Przybyłko, Tymoteusz Leśniak, Antoni Błoński, Mateusz Pawłowski, Mychajło Posternak, Olivier Pruszyński, Błażej Ślazyk (Br)

Trener: Jakub Zapaśnik, II trener: Kacper Malicki



Ekstraliga U14 (2010 i mł.) Legia U14 6-0 (4-0) Delta Warszawa 2010

Gole:

1-0 min. Bartosz Przybyłko (as. Aleksander Badowski)

2-0 min. Bartosz Przybyłko (as. Tymon Płoszka)

3-0 min. Bartosz Przybyłko (as. Aleksander Badowski)

4-0 min. Igor Brzeziński (as. Dawid Rodak)

5-0 64 min. Mateusz Pawłowski (as. Mychajło Posternak)

6-0 75 min. Jan Szybicki (as. Tymoteusz Leśniak z rzutu rożnego)



Strzały (celne) - 2 połowa: Legia 21(10) - Delta 3(2)



Legia: Franciszek Golański, Błażej Ślazyk - Kacper Jaczewski, Jan Szybicki, Igor Lechecki, Dawid Rodak, Xavier Dąbkowski, Tymon Płoszka, Aleksander Badowski (Kpt), Igor Brzeziński, Bartosz Przybyłko, Tymoteusz Leśniak, Antoni Błoński, Mateusz Pawłowski, Mychajło Posternak, Olivier Pruszyński Ż

Trener: Jakub Zapaśnik, II trener: Kacper Malicki



II. Turniej "DAC Cup" (rocznik 2011 i mł.)



Legioniści zaprezentowali się z solidnej strony w turnieju w Dunajskiej Stredzie na Słowacji. W mocnej stawce drużyn zajęli miejsce tuż za podium, szczególnie dobrze prezentując się pierwszego dnia turnieju. Niedzielne mecze z Győri ETO oraz Slavią Praga były niezłe, ale zabrakło skuteczności. Dwóch zawodników naszej drużyny - Cyprian Lipiński oraz gracz testowany, znalazło się w najlepszej "11" turnieju. W klasyfikacji końcowej triumfowali gospodarze, będący jednocześnie świeżo upieczonymi mistrzami Słowacji w tej kategorii wiekowej. Mecze rozgrywano systemem "każdy z każdym"



Tabela końcowa:

1. DAC 1904 Dunajska Streda 10 p.

2. ETO FC Győr 10 p.

3. FK Austria Wiedeń 9 p.

4. Legia Warszawa 7 p.

5. Aston Villa FC 4 p.

6. SK Slavia Praga 2 p.



2 liga U13: Legia LSS U13A - Drukarz II Warszawa '11



Strzały: LSS 31(21) - Drukarz 22(9)



Legia Soccer Schools: Jerzy Wernicki - Eryk Urbanowski, Kacper Zaród, Wojciech Zawiska, Aleksander Wodzicki, Marcel Konieczny, Szymon Kozioł, Jonatan Pol, Franek Nwolisa, Gustaw Zbrzeżny, Julian Kazubski

Trener: Piotr Chmiel



Mimo ciut okrojonego składu (kilka urazów i chorób oraz wyjazd Bartosza Ilkowa z drużyną Akademii na turniej "DaC Cup" na Węgrzech) drużyna LSS U13A zaprezentowała się z dobrej strony. Dużo było dobrych, naprawdę efektownych akcji (decyzje, podania, strzały) legionistów, Drukarz też miał swoje dobre momenty, jednak głównie na początku meczu. Z minuty na minutę inicjatywę coraz bardziej przejmowali piłkarze Legia Soccer Schools, którzy do tego prezentowali niezłą skuteczność. Mimo dość odmiennego wyniku, to pojedynek drużyn U13 z Drukarzem był bardziej zacięty niż mecz U15 odbywający się chwilę wcześniej. Szkoda, że w kilku poprzednich meczach (np. z SEMPem) tej skuteczności nieco brakowało.



Sparing: Dąb Wieliszew U12 - Legia LSS U11A



Legia Soccer Schools: Olek Zaremba, Piotr Jarzębowski, Jakub Bujalski, Daniel Pietrzycki, Andrii Grigorievskyi, Adam Droździk, Mikołaj Borski, Adrian Biliński, Filip Burkacki, Mark Piasetski, Mateusz Dziurla, Xawery Urbańczyk

Trener: Piotr Chmiel



Legioniści wykorzystując wolny termin w rozgrywkach zagrali ze starszymi kolegami z Wieliszewa. Mimo pewnej różnicy w warunkach fizycznych, podopieczni Piotra Chmiela zaprezentowali się z dobrej strony i choć z obu stron nie padło zbyt wiele goli, emocji i udanych akcji było sporo.



Turniej 'Akademia Klasy Ekstra' (U9 i U11)

Legia U11 (a rano zespoły U8 i U9) uczestniczyła w organizowanej tym razem przy Łazienkowskiej imprezie z cyklu Akademia Klasy Ekstra. Wydarzenie jest organizowane cyklicznie w każdym klubie Ekstraklasy. Udział w turnieju wzięły głównie kluby partnerskie Legii oraz lokalne, ale poziom był całkiem interesujący. Wśród uczestników znalazły się: Legia Warszawa, Legia Chełmża, AP Sokołów Podlaski, SEMP Siedlce, Mundialito Grójec, APN Ostrołęka, Avia Świdnik, Turbo FA Warszawa czy AP Green Jazgarzew.



Faza finałowa:

Legia U11 - Avia Świdnik 2013

Strzały: Legia 13(8) - Avia 9 (6)



Legia - SEMP Siedlce 2013

Strzały: Legia 16(7) - SEMP 10(7)



Legia U11 - Mundialito Grójec.

Strzały 18(7)-2(1).



Legia: Jakub Tkaczyk - Michael Oyedele, Tobiasz Paprocki, Piotr Nowotka, Oliwier Siuda, Szymon Chodkowski, Leon Gańko, Jan Golański [2014], Konstanty Leonkiewicz, Konstantin Yushkavets [2014], Leon Kowalczyk, Ignacy Wojciechowski.

Trener: Łukasz Listwan, II trener: Sebastian Kowalski (na turnieju wspomagał go Daniel Modzelewski)



Liga U11: BVB Academy WBS Warsaw '13 - Legia U10/11



Legia: Antoni Okrzejski [14], Tobiasz Paprocki, Michael Oyedele, Leon Kowalczyk, Antoni Adamkiewicz, Kacper Tryvc [14], Stefan Wang [14], Charyton Sokal [14], Jan Golański [14]

Trener: Maciej Auguściński



W Lidze U11 w meczu z BVB Academy WBS Warsaw 2013 wystąpiła tym razem ekipa oparta w sporej mierze na zawodnikach z rocznika 2014.Mimo wszystko legioniści radzili sobie dobrze na wąskim placu gry i tylko momentami pozwalali dojść gospodarzom do głosu. Oba zespoły zdobyły kilka ładnych goli. Druga część składu rocznika 2014 zagrała z kolei na wyjeździe w meczu ligowym z Ząbkovią Ząbki.



Liga U11: SEMP Ursynów - Legia U11



Legia: Legia: Antoni Adamkiewicz, Maks Pająk, Piotr Nowotka, Michael Oyedele, Szymon Chodkowski, Jan Golański [2014], Konstanty Leonkiewicz, Tobiasz Paprocki, Konstantin Yushkavets [2014], Leon Kowalczyk.

Trener: Łukasz Listwan, II trener: Sebastian Kowalski