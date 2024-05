Frekwencja: Historyczny rekord!

W sezonie 2023/24 na stadionie Legii odbyły się 24 mecze, czyli o 7 więcej niż w sezon wcześniej. Średnia frekwencja przy Łazienkowskiej wyniosła 25 199 kibiców na mecz, co jest najlepszym wynikiem w historii, o 4 tys. lepszym niż w ubiegłym sezonie. A gdyby porównać to z sezonem 2021/22, to średnio mecz Legii oglądało z trybun aż o 9 tys. osób więcej. Brawo! Całkowita liczba osób, które odwiedziły Łazienkowską 3, wyniosła 604 768 .

Adam - 45 minut temu, *.geckonet.pl Jak sobie porównamy Polskę i Czechy pod względem frekwncji i wyników klubów w europejskich pucharach to najlepiej zobaczymy jak osoby zarządzające futbolem w Polsce i w Legii marnują potencjał. U nas pełne stadiony wybudowane za państwowe pieniądze, większy potencjał marketingowy bo większy rynek telewizyjny, a wyników nie ma. Panowi do roboty, jak co roku będzie faza grupowe europejskich pucharów to będzie też większa kasa z Europy. odpowiedz

bum - 47 minut temu, *.co.uk KOLEJNY sukces mioduha hahaha.

Cóż za błędne koło !!! Karmić własnego oprawcę....

To jakaś paranoja heh odpowiedz

Rytm - 1 godzinę temu, *.atman.pl Frekwencja byłaby wyższa, gdyby stadion mieścił więcej kibiców. W niektórych przypadkach na mecze przyszłoby o wiele więcej fanów niż to było możliwe. odpowiedz

Vitto - 1 godzinę temu, *.chello.pl Miodek podniesie teraz ceny biletów skoro taki sukces odnieśliśmy odpowiedz

Pawełek - 2 godziny temu, *.netfala.pl Stadion Legii zaczyna się robić za mały. Trzeba zacząć myśleć o rozbudowie do 45 tys. odpowiedz

Darek Mioduski - 3 godziny temu, *.. dzięki mordeczki, widzimy się w kolejnym sezonie! :) odpowiedz

Mac - 3 godziny temu, *.218.16 Staty świetne! Fajnie jakbyście dodali % zapełnienia stadionu gości jak przyjeżdża Legia! Patrząc na liczby daje to myślę co najmniej kilka 100%! Sporo over 90% i właściwie tylko pojedyncze mecze z % niższym niż 90... Bardzo ładnie to obrazuje, że jak przyjeżdża Legia to jest pełna mobilizacja u rywala! ;) odpowiedz

PiotrŻo(L)iborz - 3 godziny temu, *.t-mobile.pl Dziwne, ja jak popije w sobotę, to mam na siłce wyniki leprze o 10kg i z 40kg wiecej na nogi ,biega trz mi się lepiej na kacu, wniosek, nasi przestali pić, to i gra siadła w Niedzielę;) odpowiedz

Odp - 2 godziny temu, *.101.71 @PiotrŻo(L)iborz: nie ma jak naukowe podejście do sprawy odpowiedz

