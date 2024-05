Legia złożyła ofertę za Tomasza Pieńkę

Młodzieżowy reprezentant Polski jest wychowankiem klubu z Lubina. Skrzydłowy w niedawno zakończonym sezonie zagrał w 33 spotkaniach (1763 minut), w których zdobył tylko jedną asystę. Ogółem w Zagłębiu rozegrał 79 meczów i zanotował 4 trafienia i 2 asysty. Pieńko grał w wielu młodzieżowych kadrach naszego kraju, a w reprezentacji U-21 zadebiutował 7 czerwca 2022 roku w przegranym 1-2 spotkaniu z młodzieżówką Niemiec. W kadrze zdobył dotychczas po jednej bramce i asyście. - Trudno powiedzieć, czy transakcja wypali, bo Zagłębie na pewno wyobraża sobie, że zarobi na Pieńce więcej. Pytanie czy gotówka z góry to jednak w dłuższej perspektywie nie mniej niż otrzymanie wypłaty od Legii, gdyby ta wypromowała piłkarza i wypuściła go za granicę - pisze Włodarczyk.

Jak informuje Tomasz Włodarczyk z meczyki.pl, Legia Warszawa jest zainteresowana transferem do klubu zawodnika Zagłębia Lubin, Tomasza Pieńki . Warszawski klub miał już nawet złożyć za 20-latka ofertę opiewającą na ok. milion euro oraz 50% od kolejnej sprzedaży. "Wojskowi" chcą ściągać perspektywicznego sprzedażowo zawodnika na dużym procencie, aby spróbować w ten sposób zainteresować jego klub.

Sebo(L) - 2 godziny temu, *.. Chcą powtórzyć schemat ten sam jaki był w przypadku Slisza.Liczą na to,że Pieńko z miejsca wskoczy do pierwszej 11 i jako młodzieżowiec nakręci minuty i nie trzeba będzie płacić kary.Tylko po co,skoro na horyzoncie jest Rejczyk,Ziółkowski czy Urbański,którzy mogą już spokojnie grać w Ekstraklasie.Wróci Strzałek,którego Feio też powinien ogrywać częściej niż jego poprzednicy i nie ma potrzeby sprowadzać żadnego Pieńki.Priorytetem jest napastnik,który będzie gwarancją zdobycia co najmniej 20 goli w sezonie. odpowiedz

WoLa - 2 godziny temu, *.centertel.pl Żenada co wyprawia ten Zieliński, chyba w planach jest gra o utrzymanie w przyszłym sezonie, widać że dziadostwo prędko się nie skończy odpowiedz

Obcy - 2 godziny temu, *.t-mobile.pl Nasi decydenci chyba się zorientowali,że brakuje im połowy składu na nowy sezon. Stary takie dzikie ruchy. Mamy swoich młodych piłkarzy po kiego takich ściągać. Panie Jacku szukaj Pan rozgrywającego bo będzie niezła buba. Prezes się zdenerwuje. odpowiedz

Roma - 2 godziny temu, *.101.71 Według mnie dobry ruch. Tylko w tym kontekście zastanawia mnie, dlaczego nie przedłużono jeszcze umowy z Rejczykiem? odpowiedz

ws - 2 godziny temu, *.vectranet.pl @Roma: bo muszą chcieć obie strony. odpowiedz

tekken (L) - 3 godziny temu, *.230.25 Dajcie tym młodym grac; Rejczyk, Strzałek, Ziółkowski, a będzie dobrze. odpowiedz

PiotrŻo(L)iborz - 2 godziny temu, *.t-mobile.pl @tekken (L): dokładnie, swoich trzeba promować, ale tu Zieliński nie przytnie na transferze, Loczek otwórz oczy, bo dymają cię na sucho. odpowiedz

13 - 4 godziny temu, *.play-internet.pl To są jakieś je... żarty... Kupują zawodnika by go promować w klubie do sprzedaży... Pytanie tylko czy to dla dobra klubu czy Miodka? Bo już się pogubiłem. Przecież Legia To My. odpowiedz

... - 4 godziny temu, *.wtnet.de Igor Strzałek ma lepsze statystyki... odpowiedz

krislegia - 5 godzin temu, *.matrixinternet.pl W ten sposób Jacek wypier... 1kk Euro Zostanie mu max 1,5kk do wydania pewnie sciagnie za to ze 2 szroty i bedzie po robocie . Ten to sie potrafi w zyciu ustawić .

odpowiedz

SEBO(L) - 6 godzin temu, *.centertel.pl Strach pomyśleć, ile byłoby trzeba zaoferować, gdyby miał ze 3 asysty i pół gola.. odpowiedz

Wolfik - 2 godziny temu, *.mm.pl @SEBO(L) : No niestety takie są realia. Ale decyzja i kierunek - jak najbardziej słuszne. Pozostaje mieć nadzieję, że się uda bo to dobry zawodnik. odpowiedz

Elf - 7 godzin temu, *.. Mioduski a co z nasza swietna Akademia? Przeciez taka jest zaje...a. Ciagle slychac wasze zachwyty nad nia, a nie potraficie w ciagu roku wylapac 2-3 sensownych, mlodych. Wiec przestancie opowiadac bajki bo jak widac czego Mioduski sie nie dotknie,to zepsuje. Akademia jest na papierze a Legia bedzie kupywac mlodych zawodnikow od klubow ktorzy naprawde swietnie rozwijaja mlodych pilkarzy w swoich akademiach odpowiedz

ws - 3 godziny temu, *.vectranet.pl @Elf: zobacz mecze naszej reprezentacji na euro u17 i przestań narzekać. Plus reprezentant Słowacji. Zobacz kto jest liderem ligi u19 i powiedz kto w Polsce szkoli lepiej. Escola ??? Lech??? Górnik??? odpowiedz

PiotrŻo(L)iborz - 3 godziny temu, *.t-mobile.pl @Elf: akademia produkuje nawet niezłych grajków, tylko kolejni WF-iści boją się na nich stawiać, ale jak widać, Ziółkowski i Urbański już teraz grają lepiej niż reszta zagranicznego szrotu. odpowiedz

wtf - 12 godzin temu, *.aster.pl Co raz mniej się dziwię,że Pudel nie chce dawać Zielińskiemu żadnej kasy na transfery!Dasz mu 250 zeta na niezłą whisky a ten zapłaci tyle za Golden Locha i obieca sprzedawcy,że jak się nie porzyga to dopłaci jeszcze 50% do flaszki. odpowiedz

Mateusz z Gór - 12 godzin temu, *.orange.pl I to jest konkretna oferta. Dobra kasa za dobrego gracza i dobre warunki dla obu klubów. Nie płaczcie, że jest milion i procent, bo tacy odchodzą po kilka milionów za granicę, więc oferta z Poslki musi być konkurencyjna. Jest szansa, że uda się go ściągnąć i potem sprzedać z zyskiem dla obu klubów. Dotychczas o transferach wychodzących Muciego i Slisza byłby tylko negatywne opinie, ale tego typu opcja transferowa nowego gracza - część zysku teraz, część potem - to zasługa właśnie tych transferów, które pokazują, że w Legii można się wypromować, więc to się może udać, szczególnie, że Slisz właśnie z Lubina trafiał do Legii. Slisz, który też nie miał liczb, a jednak okazał się świetnym wzmocnieniem. Na szczęście piłka to nie tylko flashscore i jak widzę niektóre komentarze tutaj odnośnie tego potencjalnego transferu to cieszę się, że to Zieliński jest jednak dyrektorem, a nie piszący te negatywne komentarze, którzy Pieńkę w akcji widzieli dwa razy w sezonie w meczach z Legią. odpowiedz

Edd85 - 13 godzin temu, *.mm.pl W reprezentacji ma liczby, jestem na tak odpowiedz

pieńko - 13 godzin temu, *.. nazwisko go demaskuje, to drewno

był kiedyś drewniak,,też talent, teraz gdzieś bidony nosi na zadupiu



przeznaczenia nie oszukasz, klocek to klocek



oferty wentkaża z dembicy są coraz głupsze, jego trzeba okutać w kaftan

oczywiście można kupować młodych a nawet trzeba ale jak ten jełop ma grosze a musi wzmocnić skład na już przynajmniej na 6 pozycjach to jak połowę z tego wyda na drugiego rosołka to o czym to świadczy? odpowiedz

Pab(L)o - 13 godzin temu, *.t-mobile.pl A ja oglądałem sporo meczy, w których grał Pieńko i uważam go za bardzo dobrego zawodnika, technika użytkowa taka, że nikt w Legii teraz takiej nie ma, a wiadomo, że młody więc liczby przyjdą odpowiedz

Wolfik - 2 godziny temu, *.mm.pl @Pab(L)o: Dokładnie. odpowiedz

Sobo(L)ew - 13 godzin temu, *.255.112 Ja tylko przypominam tym wszystkim co narzekają na niego że słabe statystyki ma. Ale chciałem zauważyć że parę razy w meczu z nami jechał te,, Nasze gwiazdeczki " jak chciał. A poza tym ile było narzekania, że nie znajdują w tym klubie Polskich zawodników, ile było narzekania jak Slisz przychodził, że nie ma statystyk i tyle pieniędzy było wywalone na niego. Ile osób go dawno wypychało z klubu, dopóki nie przyszedł Kosta i na niego postawił i zbudował. odpowiedz

(L)eve(L)64 - 13 godzin temu, *.cyfrowypolsat.pl Normalnie statystyki du...ę urywają.

Co oznacza u niego słowo perspektywiczny? odpowiedz

Xxx - 14 godzin temu, *.play-internet.pl Pieńka sreńka -jak słyszysze jeden milion euro za20 latka który kilka razy kopnął piłkę prosto bo jest młodzieżowcem i do tego 50%. dla Zagłębia po odsprzedaży to jest jakiś żart. Zieliński jak nie umiesz znaleźć zawodnika za darmo albo za maksymalnie 500 000 euro to nie kupuj nikogo i czekaj aż cię zwolnią przyjdzie ktoś inny lepszy kto ma pojęcie i zrobi użytek z tych 2,5 miliona euro bo ty kupisz dwóch zawodników i będzie brakowało jeszcze czterech do składu trzeba umieć liczyć siły na zamiary ty masz do ogarnięcia za 2,5 miliona pięciu sześciu zawodników a nie dwóch bo zaraz będzie powtórka z poprzedniej rundy przez którą straciliśmy mistrzostwo i zajęliśmy ledwo co fuksem trzecie miejsce. K... co za ludzie pracują w legii odpowiedz

Trener Bramkarzy - 13 godzin temu, *.netfala.pl @Xxx: W Punkt... statystyki ma takie jakby w ogóle nie grał.... Po co mister Sledź i akademia w takim razie.... ZIELIŃSKI WON odpowiedz

Hiszpan - 14 godzin temu, *.telnaptelecom.pl A jaka to pozycja. Czyżby Feio przechodził na 4 z tyłu i klasycznych skrzydłowych? 4-4-2 ?

Koncepcja słuszna ale brakuje boków obrony , lewego skrzydła i 2 napastników. odpowiedz

R. - 12 godzin temu, *.plus.pl @Hiszpan: Tutaj do każdego ustawienia brakuje niemalże wszystkiego. odpowiedz

kilka słów prawdy - 11 godzin temu, *.227.24 @Hiszpan: Jakie 4-4-2? Większość z was nie ma pojecia o piłce,nie czyta wywiadów,a zabieracie głos niczym "eksperci".Feio od zawsze preferował styl 4-3-3 i tak grał Motor,który Feio odmienił,mimo że sklad miał raczej piłkarskich ogórków.Feio lubi przechodzić szybko z obrony do ataku,zapewne wcale nie będzie tesknił za "legendą" spowalniającym akcje,który miał mniej asyst niż... Wszołek,który na wiosne grał bardzo przecietnie.To świadczy tylko o "legendzie".

Co do transferu,zawsze lepszy młody Polak,który chce w przyszłości zagrać w zachodnim klubie,niż pseudogwiazdeczka z zachodu.Ile to było zachwytu w komentarzach na Dias-em,który miał w CV Benfice :) odpowiedz

odp - 2 godziny temu, *.101.71 @kilka słów prawdy: masz rację - tylko kilka słów prawdy, np. to o zabieraniu głosu niczym eksperci. odpowiedz

Stroje - 14 godzin temu, *.orange.pl Kiedy prezentacja nowych koszulek



Czemu My zawsze tyle czekamy Adidas w klubach z zagranicy już puścił info ba…można nawet kupować koszulki na sezon 24/25 odpowiedz

Legiak83 - 5 godzin temu, *.supermedia.pl @Stroje: A skąd my mamy wiedzieć kiedy nowe koszulki? Idź do fanstoru i się zapytaj, albo dzwoń do klubu jak to takie ważne. odpowiedz

Jasio - 14 godzin temu, *.aster.pl 50% to baaardzo duży udział. Tak finansowo to układ finansowo dla Legii jest słaby. Dla Zagłębia to dobre warunki. Ryzyko, że zawodnik nie wystrzeli z forma jest spore. Jak będzie grał tylko solidnie, a nie super to ani Legia, ani Zagłębie go nie sprzedadzą za kilka mln EUR. Zatem zagłębie ma solidną gotówkę od ręki, bez ryzyka. Jeżeli się zaryzykują i zostawią zawodnika to mogą go sprzedać za rok dwa za 2-4 mln, jeżeli ten zawodnik naprawdę pokażę wysoką jakość (Zagłębie nie robi takich transferów co okienko). Ryzyko spore. Jeżeli ten zawodnik wypali w Legii to kwoty mogą być na poziomie 4-8 mln (Raczej 4mln -> bardziej prawdopodobny to scenariusz ala Sebek Szymański niż Ernest Muci). Zagłębie w zasadzie nie wiele ryzykuje.

Jedyny scenariusz nie mniej korzystny dla Zagłębia jest taki, że Zagłębie lepiej wypromuje zawodnika niż Legia. Spójrzmy realnie na transfery wychodzące z Legii i Zagłębia z ostatnich 5 lat. No nie ma takiej opcji. odpowiedz

Mokot - 14 godzin temu, *.. To znowu ja. Spojrzałem na statystyki chłopaka:

Ofensywny pomocnik, 32 mecze, ZERO goli JEDNA asysta. No bez jaj. odpowiedz

obserwator - 13 godzin temu, *.orange.pl @Mokot: To znowu ja. Spojrzałem na statystyki Pekharta, którego większość kibiców chce się pozbyć. To nasz najlepszy strzelec w tym sezonie.



Spojrzałem też na statystyki Marczuka z Jagiellonii. W sezonie 22/23 łącznie 2 bramki. Teraz 7 bramek i 14 asyst. Liczby nie mają absolutnie żadnego znaczenia - dużo ważniejszy jest profil, i pod tym względem Pieńko pasuje jak ulał. odpowiedz

Mokot - 14 godzin temu, *.. Ocho, zaczyna się. odpowiedz

Żmija - 14 godzin temu, *.vectranet.pl Liczby ma rosołkowe… odpowiedz

Wolfik - 2 godziny temu, *.mm.pl @Żmija : Liczby to tylko liczby. Niejaki Dias liczby jakieś miał, tęsknisz za nim? Albo Sony Kittel którego ściągnął Raków z łatką jednego z najskuteczniejszych strzelców 2-iej Bundesligi. odpowiedz

Kibic - 14 godzin temu, *.net.pl Młody Polak, z potencjałem , bardzo dobry ruch, zaraz znajdą malkontenci, ale właśnie tą drogą powinnismy iść, plus jacyś piłkarze zagraniczni z liczbami. odpowiedz

Xxx - 12 godzin temu, *.play-internet.pl @Kibic : zgadza się tą drogą powinniśmy iść ale nie jeden milion euro i 50% dla Zagłębia przy sprzedaży jak pisałem wyżej. Młodzi zawodnicy jak najbardziej ale nie za tyle pieniędzy bo nie masz gwarancji że chłop wypali znając naszą mentalność do młodych zawodników w Legii. Młody będzie się musiał bardzo wyróżniać aby grać pierwsze skrzypce odpowiedz

Kaziu - 14 godzin temu, *.play-internet.pl Nie brać, kto to w ogóle jest i te statystyki ehhhh odpowiedz

zgredzik - 15 godzin temu, *.41.108 zaczyna się jarmark??? odpowiedz

Michał - 15 godzin temu, *.plus.pl Legia chce tego tego i tamtego też....a jak na razie tylko odchodzą. Strach się bać z transferami do klubu. Obym się mylił.... pozdrawiam wszystkich Legionistów i Legionistki. odpowiedz

Alex - 15 godzin temu, *.centertel.pl TSRNAFER HIT, RĘCE OPSDAJĄ... odpowiedz

Siwy - 15 godzin temu, *.11.220 Gorszy od starych Słowaków nie bedzie odpowiedz

Pablo - 15 godzin temu, *.chello.pl A może Chodyna? odpowiedz

