Legia złożyła ofertę za Tomasza Pieńko

Młodzieżowy reprezentant Polski jest wychowankiem klubu z Lubina. Skrzydłowy w niedawno zakończonym sezonie zagrał w 33 spotkaniach (1763 minut), w których zdobył tylko jedną asystę. Ogółem w Zagłębiu rozegrał 79 meczów i zanotował 4 trafienia i 2 asysty. Pieńko grał w wielu młodzieżowych kadrach naszego kraju, a w reprezentacji U-21 zadebiutował 7 czerwca 2022 roku w przegranym 1-2 spotkaniu z młodzieżówką Niemiec. W kadrze zdobył dotychczas po jednej bramce i asyście. - Trudno powiedzieć, czy transakcja wypali, bo Zagłębie na pewno wyobraża sobie, że zarobi na Pieńce więcej. Pytanie czy gotówka z góry to jednak w dłuższej perspektywie nie mniej niż otrzymanie wypłaty od Legii, gdyby ta wypromowała piłkarza i wypuściła go za granicę - pisze Włodarczyk.

Jak informuje Tomasz Włodarczyk z meczyki.pl Legia Warszawa jest zainteresowana transferem do klubu zawodnika Zagłębia Lubin, Tomasza Pieńko . Warszawski klub miał już nawet złożyć za 20-latka ofertę opiewającą na ok. milion euro oraz 50% od kolejnej sprzedaży. "Wojskowi" chcą ściągać perspektywicznego sprzedażowo zawodnika na dużym procencie, aby spróbować w ten sposób zainteresować jego klub.

Komentarze (0)

+ dodaj komentarz

dodaj

Serwis Legionisci.com nie ponosi odpowiedzialności za treść powyższych komentarzy - są one niezależnymi opiniami czytelników Serwisu. Redakcja zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy zawierających: wulgaryzmy, treści rasistowskie, treści nie związane z tematem, linki, reklamy, "trolling", obrażające innych czytelników i instytucje.

Czytelnik ponosi odpowiedzialność za treść wypowiedzi i zobowiązuje się do nie wprowadzania do systemu wypowiedzi niezgodnych z Polskim Prawem i normami obyczajowymi.