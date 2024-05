Siedem medali na MP osób niepełnosprawnych

Zawodnicy sekcji strzeleckiej Legii zdobyli siedem medali podczas Mistrzostw Polski w strzelectwie sportowym osób niepełnosprawnych, które rozegrane zostały w Zielonej Górze, na obiekcie Gwardii. Marek Dobrowolski zdobył złoty medal w konkurencjach R1 i R2 oraz srebrny w R3. Emilia Babska wywalczyła złoto w konkurencjach R2 i R3 oraz srebro w R6. Z kolei drużyna w składzie: Emilia Babska, Marek Dobrowolski i Anatolii Kotil zdobyła srebrny medal MP w klasyfikacji drużynowej konkurencji R3. Emilia i Marek już 30 maja ruszają do Hiszpanii na Mistrzostwa Europy.

