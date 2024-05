Legia chce zawodnika Bastii?

Sprowadzenie nowego napastnika to jeden z głównych priorytetów transferowych Legii Warszawa na lato. W mediach codziennie przewijają się nazwiska zawodników przymierzanych do stołecznego zespołu. Weszlo.com informuje, że w kręgu zainteresowań Legii znalazł się zawodnik Bastii, Migouel Alfarela .

Koneser polskiej piłki klubowej - 1 godzinę temu, *.plus.pl Yaya Banana jest do wzięcia odpowiedz

bum - 1 godzinę temu, *.co.uk Jest taki natłok plotek że zaraz wszystkim wybuchną czaszki.

Piękna zasłona dymna....

Wyglądać to ma na to że wymieniamy pół składu na samych zdrowych kocurów, a na koniec trafi do nas ten Kallaman z Cracovii i jakiś inny for z Mołdawii do odbudowania....

TYLKO NIE ZAPOMNIJCIE I JUZ KUPUJCIE KARNETY BO PIZNOEJ BEDZIE ZA PÓŹNO HAHAHA.

Co to za taktyka robię ją debili z ludzi. Miodek nie szanuje nas tak bardzo i wierzy że to zadziała.....

W sumie pewnie zadziała i to jest w tym najgorsze!! odpowiedz

bronek49 - 1 godzinę temu, *.vectranet.pl Legia nie ma i nie miała żadnych planów transferowych znowu będą kupować z łapanki i znowu szrot ,przecież żeby kupić w miare dobrego zawodnika to trzeba go obserwować rok ,dwa tak jak to robi Lech , i niech zaczną kupować zawodników wyższych bo Legia chyba ma jeden z najniższych drużyn w ekstraklasie odpowiedz

Mokot - 2 godziny temu, *.. Szopka. odpowiedz

Ja - 2 godziny temu, *.orange.pl Dzień bez artykułu: "Legia chce/obserwuje/pyta zawodnika..." dniem straconym



Oj marny ten marketing jeśli myślą że takimi zagrywkami uda im się udobruchać kibiców odpowiedz

Legionista - 2 godziny temu, *.chello.pl Ale nie podano czy do pierwszej drużyny czy do rezerw na wsparcie Kuchego i Mozdzenia. odpowiedz

Obcy - 2 godziny temu, *.t-mobile.pl Podobno Pan Jacek już od dawna ma wytypowanych zawodników do wzmocnienia( uzupełnienia braków) Legii. Sam tak opowiadał. Coś czuję, że trochę ściemniał i ,że wyjdzie z tego jedna wielka łapanka przypadkowych piłkarzy. odpowiedz

Malarz wracaj do Bełchatowa - 3 godziny temu, *.mm.pl Mario Piekario ma tam pewnie kontakty, bo tam grał (choć to może za duże słowo). odpowiedz

Redi - 3 godziny temu, *.play-internet.pl Redakcjo napiszcie kto nie jest w kręgu zainteresowań Legii, będzie łatwiej:) odpowiedz

Hiszpan - 3 godziny temu, *.play-internet.pl Nie z Bastii tylko z Elby Napoleon Bonaparte. Mały ale Byk. Jacek kabareciarz dopiero się rozkręca. odpowiedz

geds - 3 godziny temu, *.chello.pl czemu nam się wydaje że zawodnicy z drugiej ligi francuskiej to wzmocnienie na Europę? odpowiedz

obserwator - 3 godziny temu, *.orange.pl @geds: bo w wielu przypadkach tak jest... z drugiej ligi francuskiej do poważnych europejskich drużyn trafił Raphael Varane, N'Golo Kante, Marcus Thuram, Ferland Mendy, Benjamin Mendy, Dimitri Payet... wymieniać dalej?



Powiem więcej - my powinniśmy znać wszystkich piłkarzy tej ligi na pamięć, super miejsce do wyszukiwania piłkarzy, którzy stylem pasują do wymagającej fizycznie Ekstraklasy odpowiedz

AS - 41 minut temu, *.. @obserwator: No ok, ale czy my wyławiamy kogoś na poziomie Varane'a, Thurama czy Payeta? odpowiedz

Słodkie pierdzenie Jacka - 5 godzin temu, *.98.169 Podobno chodzi o ekszawodnika Bastii - Piotra Świerczewskiego. odpowiedz

