Legionistki na podium mistrzostw Mazowsza U-12 i U-18

W tenisowych Mistrzostwach Mazowsza do lat 18 na najwyższych stopniach podium znalazły się dwie legionistki. Złoto zdobyła Agata Konarska , która pokonała w finale Zuzanną Zembrzuską . Legionistki triumfowały razem w grze podwójnej. Zuzanna Mizak została wicemistrzynią województwa mazowieckiego U-12 w grze podwójnej. Z kolei Kornel Nagórski zwyciężył w grze pojedynczej i podwójnej w turnieju w Piotrkowie Trybunalskim. Wyniki legionistów na mistrzostwach Mazowsza U-18: 1/4 finału: Agata Konarska - Sandra Knappik 6-2, 6-0 1/2 finału: Agata Konarska - Barbara Kowalska 6-3, 6-1 Finał: Agata Konarska - Zuzanna Zembrzuska 3-6, 6-4, 6-0 1/4 finału: Zuzanna Zembrzuska - Nikola Kowalska 6-1, 6-0 1/2 finału: Zuzanna Zembrzuska - Wiktoria Chmielewska 7-5, 5-7, 6-3 Finał: Zuzanna Zembrzuska - Agata Konarska 6-3, 4-6, 0-6 1/2 finału: Agata Konarska/Zuzanna Zembrzuska - Barbara Kowalska/Alicja Wcisło 6-0, 6-1 Finał: Konarska/Zembrzuska - Wiktoria Chmielewska/Kamila Tomczak 6-1, 6-4 I runda: Kacper Niedziela - Marcin Sobura 6-1, 5-7, 4-6 Wyniki legionistów na mistrzostwach Mazowsza U-12: I runda: Emilia Walker - Alina Kopania 6-0, 6-0 II runda: Emilia Walker - Amelia Mroczek 2-6, 1-6 I runda: Zuzanna Mizak - Antonina Szeszkowska 6-3, 6-1 II runda: Zuzanna Mizak - Natalia Metzger 6-2, 6-2 1/4 finału: Zuzanna Mizak - Amelia Mroczek 7-5, 3-6, 8-10 I runda: Zuzanna Mizak/Natalia Polit (Masters Radom) - Klara Celińska/Serafina Karpushkina 6-3, 6-1 1/4 finału: Mizak/Polit - Lena Andrzejuk/Karolina Wańszys 6-0, 6-1 1/2 finału: Mizak/Polit - Maryja Sidarchuk/Anna-Mariia Starukh 6-4, 6-2 Finał: Mizak/Polit - Lidia Sadowska/Lena Zadrożna 2-6, 2-6

Komentarze (0)

+ dodaj komentarz

dodaj

Serwis Legionisci.com nie ponosi odpowiedzialności za treść powyższych komentarzy - są one niezależnymi opiniami czytelników Serwisu. Redakcja zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy zawierających: wulgaryzmy, treści rasistowskie, treści nie związane z tematem, linki, reklamy, "trolling", obrażające innych czytelników i instytucje.

Czytelnik ponosi odpowiedzialność za treść wypowiedzi i zobowiązuje się do nie wprowadzania do systemu wypowiedzi niezgodnych z Polskim Prawem i normami obyczajowymi.