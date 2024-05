Legia zainteresowana Arkadiuszem Recą?

Były reprezentant Polski w niedawno zakończonym sezonie Serie B wystąpił w 15 spotkaniach, w których zdobył 4 bramki i 1 asystę. Wcześniej Reca bronił barw włoskich Atalanty Bergamo, Crotone i SPAL, a w Ekstraklasie wybił się dzięki występom w Wiśle Płock. 28-latek zagrał również 15-krotnie w reprezentacji Polski, w której zadebiutował 7 września 2018 roku w zremisowanym spotkaniu z reprezentacją Włoch. Ostatni reprezentacyjny mecz rozegrał w 2022 roku. Portal transfermarkt wycenia wahadłowego na 1,7 miliona euro. Dziennikarz twierdzi również, że Legia zainteresowana jest usługami 25-letniego skrzydłowego, Kacpra Chodyny , który w zeszłym sezonie Ekstraklasy wystąpił w 34 spotkaniach, w których 7 razy trafiał do siatki i 10-krotnie asystował. W kontrakcie Polaka zapisana jest klauzula wykupu, która ma wynosić 700 tysięcy euro. Zawodnikiem Zagłębia Lubin interesuje się też Raków Częstochowa.

Jak poinformował Tomasz Włodarczyk w programie "Okno transferowe" na kanale Youtube portalu meczyki.pl, Legia Warszawa sonduje sprowadzenie do drużyny Arkadiusza Recy . 28-letni wahadłowy, który obecnie występuje w drugoligowej Sepzii Calcio, miałby idealnie pasować włodarzom warszawskiego klubu na zabezpieczenie lewej strony. Kontrakt zawodnika jest ważny jeszcze tylko przez rok.

TOXI - 22 minuty temu, *.net.pl Mam nadzieję że to nieśmieszny żart. odpowiedz

Obcy - 58 minut temu, *.t-mobile.pl No mega wzmocnienia!!! odpowiedz

Koszulki - 1 godzinę temu, *.orange.pl Kiedy prezentacja nowych koszulek? odpowiedz

Popieram Protest Rolników - 1 godzinę temu, *.orange.pl Jakby się udało sprowadzić ich dwóch to na pewno byłby sukces i wzmocnienie drużyny! odpowiedz

petszol76 - 1 godzinę temu, *.chello.pl Boże chroń nas przed takimi pseudograjkami odpowiedz

artic - 51 minut temu, *.t-mobile.pl @petszol76: to dias czy zyba albo ten słaby morishita lepsi od Polaków?? Chodyna 25 lat.Reca 28lat nie zgrani jeszcze

odpowiedz

Ding - 2 godziny temu, *.chello.pl Po co nam Reca, skoro są Kun i Morishita? ;-) odpowiedz

pnk - 2 godziny temu, *.chello.pl O Boże... nie... odpowiedz

Mokot - 2 godziny temu, *.. Legia interesuje się wszystkim. odpowiedz

Misiowaty - 2 godziny temu, *.orange.pl No on to akurat przyjdzie ;p odpowiedz

