Transfery

Kacper Chodyna zostanie zawodnikiem Legii?

Czwartek, 30 maja 2024 r. 17:10 Mikołaj Ciura, źródło: Legionisci.com / meczyki.pl

Według informacji Tomasza Włodarczyka z portalu meczyki.pl, nowym piłkarzem Legii Warszawa zostanie skrzydłowy Zagłębia Lubin, Kacper Chodyna. Oba zespoły miały już uzgodnić ostateczne warunki transakcji, która ma opiewać na poziomie 860 tysięcy euro. Zawodnik już w piątek ma przejść testy medyczne i podpisać kontrakt z warszawskim klubem.









25-letniego skrzydłowy jest wychowankiem Akademii Lecha Poznań. Do Zagłębia trafił w 2017 roku i przebijał się do pierwszej drużyny przez młodzieżówkę i rezerwy, a także na sezon był wypożyczony do Bytovi Bytów. Ogółem w ekipie z Dolnego Śląska zagrał w 130 spotkaniach, w których zdobył 20 bramek i 18 asyst. W zeszłym sezonie Ekstraklasy wystąpił w 34 meczach, 7 razy trafiał do siatki i 10-krotnie asystował. W kontrakcie Polaka zapisana miała być klauzula wykupu, która wynosiła 700 tysięcy euro, jednak "Wojskowi" mają zapłacić nieco więcej. Usługami Chodyny zainteresowany był również Raków Częstochowa, jednak Legia była konkretniejsza.