Kacper Chodyna zostanie zawodnikiem Legii

25-latek jest wychowankiem Akademii Lecha Poznań. Do Zagłębia trafił w 2017 roku i przebijał się do pierwszej drużyny przez młodzieżówkę i rezerwy, a także w sezonie 2018/19 poszedł na półroczne wypożyczenie do wówczas I-ligowej Bytovi Bytów. Ogółem w ekipie z Dolnego Śląska zagrał w 130 spotkaniach, w których zdobył 20 bramek i 18 asyst. W zeszłym sezonie Ekstraklasy wystąpił w 34 meczach, 7 razy trafiał do siatki i 10-krotnie asystował. W kontrakcie Polaka zapisana miała być klauzula wykupu, która wynosiła 700 tysięcy euro netto, "Wojskowi" więc 860 tys. euro brutto. Usługami Chodyny zainteresowany był również Raków Częstochowa, jednak Legia była dla zawodnika konkretniejsza.

Matrk - 1 godzinę temu, *.proneteus.pl Ok spoko !!!! Ale Mateusz Kochalski !!!! Powinien !!!! Zostać w Legi !!! Ma chłopak Talent !! Robicie Błąd !!! Napiszę Wam o tym za kilka lad !! Szkoda ???? odpowiedz

Mokot - 1 godzinę temu, *.. Nie wierzę!!! Wreszcie sensowny transfer! Oby się u nas chłopak sprawdził. odpowiedz

Wolfik - 2 godziny temu, *.chello.pl Wreszcie sensowny ruch transferowy (o ile to prawda). Był wyrózniającym się zawodnikiem Lubina, pod okiem Fornalika dojrzał. Wolę takich ligowych wyjadaczy niż sprowadzanie jakiś Diasów którym sie ewidentnie nie chce. odpowiedz

Wilanow - 3 godziny temu, *.tpnet.pl Normalnie nie wierzę, że wreszcie ktoś na serio pomyślał o wzmocnieniu składu ???? odpowiedz

Maverick - 3 godziny temu, *.vectranet.pl Bardzo dobra wiadomość.W zeszłym sezonie całkiem przyzwoite żeby nie powiedzieć bardzo dobre cyferki jak na młodego skrzydłowego.Żadnych więcej Diasów Abu Hannów charatinów czy innych nie wiadomo jakich. odpowiedz

ja - 2 godziny temu, *.chello.pl @Maverick : jakiego niby młodego skrzydłowego? koleś ma 25 lat. stary byk. odpowiedz

13 - 2 godziny temu, *.play-internet.pl @ja: 25 lat... Stary Byk? Z głową wszystko w porządku Stary Byku? odpowiedz

FOREVER LEGIA - 3 godziny temu, *.play-internet.pl Na "dziś" transfer całkiem ok,chociaż "nie takie gwiazdy gasły w Legii".Mimo wszystko powodzenia mu życzę,bo ilość obcokrajowców w Legii (i wogóle w naszej Ojczyźnie) mnie przeraża.... odpowiedz

Endrjuuu - 1 godzinę temu, *.vectranet.pl @FOREVER LEGIA : Też jestem tego zdania. Bardzo dobrze że Polak wśród tylu obcokrajowców i oby nie zgasł jak wiele innych "gwiazd" ligi po przyjęciu do Legii. odpowiedz

(L)eve(L)64 - 3 godziny temu, *.plus.pl Jak te 860 tys. za sprawdzonego grającego piłkarza mają się do 1 mln. za perspektywicznego bez statystyk młodego Pieńko ? odpowiedz

Urs72 - 3 godziny temu, *.t-mobile.pl Wyluzujcie pośladki jak zacznie grać na Łazienkowskiej dopiero można wystawić opinie ....czy da radę odpowiedz

wojti - 4 godziny temu, *.inetia.pl Bardzo dobra informacja....a gdzie Luquinhas skoro się nie łapie do kadry meczowej w FORTALEZA EC......? odpowiedz

Mateusz z Gór - 4 godziny temu, *.orange.pl Łoł. Jeśli się uda to będzie świetny transfer. Zaczyna mi się podobać ta nowa polityka transferowa, gdzie większe pieniądze mają być oferowane za sprawdzonych i perspektywicznych graczy w zamian strzałów w ciemno zza granicy. Chodyna to kawał gracza, mentalnie i technicznie jak najbardziej na Legię. Właśnie takie ruchy są potrzebne, żeby ten zespół odzyskał swoją boiskową tożsamość. odpowiedz

Henio - 4 godziny temu, *.. Dobry ruch, potrzebujemy więcej Polaków. odpowiedz

Babus - 4 godziny temu, *.orange.pl @Henio: Właśnie!!!

I oby chłopakowi poszło w Legii lepiej lub tak samo jak Sliszowi, a nie jak Iwańskiemu, ksywa Pączek.

Wszyscy oni grali w Lubinie. odpowiedz

Lub - 4 godziny temu, *.206.58 dobra kasa, 3 mln zł dla Zagłębia odpowiedz

Dimas - 5 godzin temu, *.info.pl Solidny ostatni sezon plus kontuzje go omijają nic tylko rozwijać się dalej. Witamy w Legii odpowiedz

Byniu - 5 godzin temu, *.vectranet.pl A Sebastian Makuch z Cracovii? Młody, silny ,szybki ,skoczny i waleczny. odpowiedz

Andrzej - 4 godziny temu, *.102.24 @Byniu :

Patryk i mlody nie jest bo 25 lat, reszta ok odpowiedz

Piotr (L) - 2 godziny temu, *.orange.pl @Andrzej : co ty chłopie gadasz 25 lat to dla ciebie stary to może odrazu powiedz że emeryt odpowiedz

Oliwier L - 1 godzinę temu, *.play-internet.pl @Byniu : Nie, nie na pewno nie! Jest za słaby na Legię, już Kalman dużo lepszy. Ale my potrzebujemy jednego napastnika ale lepszego od obecnych. Do tego Chodyna i ktoś na lewą stronę/wahadło odpowiedni i drużyna od razu będzie lepiej funkcjonować. odpowiedz

qubas - 5 godzin temu, *.t-mobile.pl to super wiadomość, aby kontrakt był 5 letni odpowiedz

Juri - 5 godzin temu, *.centertel.pl Może coś z tego będzie. Lepiej jego niż japończyka wykupić. odpowiedz

A - 5 godzin temu, *.play-internet.pl 700 tysięcy netto to 860 tysięcy brutto odpowiedz

A. - 5 godzin temu, *.play-internet.pl 700 tysięcy netto to 860 odpowiedz

Krzeszczu - 5 godzin temu, *.bredband2.com To jest/bedzie na prawde dobry transfer. Jestem na 3 x Tak :-) I chetnie widze wiecej transferow tego pokroju. odpowiedz

Bemowo - 5 godzin temu, *.ksiezyc.pl Ściągać Polaków i tyle!

Pamiętacie Legię z pierwszej gdy w lidze mistrzów? odpowiedz

Derwall - 5 godzin temu, *.orange.pl @Bemowo : pamiętam b.dobrze , tylko że wtedy to byli przeważnie reprezentanci kraju , zawodnicy którzy już coś w świecie piłki osiągneli , nie porównuj tych odpadów które zostały w naszej lidze z tamtymi gwiazdami , teraz zawodnik w wieku 22 , 25 lat który ostał się w tej śmiesznej lidze to już szrot i z takimi nie kasz co myśleć o grze w Europie, ostatnimi laty mieliśmy wiele przykładów na siłę polskich drużyn w oparciu o graczy krajowych odpowiedz

Biała si - 4 godziny temu, *.t-mobile.pl @Derwall: To prawda ,że z takimi zawodnikami to my nie osiągniemy zbyt wiele ,tu trzeba bardzo dobrych kopaczy odpowiedz

Czaro77 - 5 godzin temu, *.67.43 Brawo!!! Takich transferów oczekujemy odpowiedz

Rytm - 5 godzin temu, *.centertel.pl @L: to nic nowego w świecie piłki.

Czasami płaci się więcej, aby np. rozłożyć transfer na raty. Jesli chce się kupic za klauzulę, to trzeba wpłacić wszystko od razu, a tak mozna się dogadać ze sprzedajacym. On dostaje trochr więcej, a kupujacy np. wspomniane raty. odpowiedz

L - 6 godzin temu, *.aster.pl Tak, na pewno zaplaci wiecej niz klazula, hahaha. A dolozymy im troche bo mamy nadmiar gotowki :d odpowiedz

szwarny synek - 5 godzin temu, *.vectranet.pl @L: wyłącz internet amebo,bedziesz zdrowszy odpowiedz

Ja - 5 godzin temu, *.158.152 @L: wróć do szkoły, i znajdź różnicę pomiędzy brutto i netto odpowiedz

SEBO(L) - 4 godziny temu, *.waw.pl @Ja: różnicą jest tara ;) W tym przypadku 161 000 :D Ale on nie zna tych słów. odpowiedz

Rafał - 3 godziny temu, *.vectranet.pl @SEBO(L): Tara to jest wartość opakowania, w tym przypadku chodzi o podatek VAT, który wynosi 23%, więc w tym przypadku komentarz nietrafiony. Pozdrawiam wszystkich ekonomistów.

odpowiedz

Rafał - 3 godziny temu, *.vectranet.pl @SEBO(L): Istnieje jeszcze taka możliwość, oczywiście żartobliwa, że:

- netto to sam piłkarz;

- tara to koszulka piłkarza;

- brutto to piłkarz w koszulce odpowiedz

