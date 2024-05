Holman zagra w Libii

Po dwóch latach spędzonych w Legii, Aric Holman przenosi się do Al-Nasr Bengazi. 26-letni skrzydłowy wzmocni libijską drużynę w sezonie 2023/2024. Amerykanin był czołową postacią stołecznego klubu zarówno na krajowych parkietach, jak i w europejskich rozgrywkach. W lutym sięgnął z ekipą Marka Popiołka po Puchar Polski, w którym został wybrany MVP turnieju. W minionych rozgrywkach ligowych zdobywał średnio 14,7 pkt., notując 7 zbiórek, 2,5 as., 1,2 przechwytów i tyle samo bloków. To nie jedyna roszada kadrowa w stołecznym klubie. Przypomnijmy, że w ostatnich dniach Kacper Gordon opuścił warszawski klub i od nowego sezonu będzie reprezentować barwy GTK Gliwice.

p10 - 1 godzinę temu, *.orange.pl O co chodzi ? Czy to na kolejny sezon, czy dołącza do rozgrywek w Libii jak Vinales wcześniej w Portoryko odpowiedz

