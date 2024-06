CLJ: Juniorzy Legii grają o mistrzostwo [LIVE]

W ostatniej kolejce Centralnej Ligi Juniorów U-19 Legia Warszawa zagra w Białymstoku z Jagiellonią. Wygrana zapewni "Wojskowym" tytuł mistrza Polski w sezonie 2023/24. Spotkanie odbędzie się w sobotę, 1 czerwca o godz. 12:00. W tym samym czasie Legia II Warszawa będzie rywalizowała w LTC z Jagiellonią II Białystok. Transmisje z obu spotkań możecie obejrzeć poniżej. Sytuacja w tabeli CLJ po 29. kolejkach: 1. Legia Warszawa 58 2. Lech Poznań 57 3. Warta Poznań 53 ... 6. Jagiellonia Białystok 47 ... 12. Raków Częstochowa 33 W ostatniej kolejce Lech gra na wyjeździe z Rakowem. W przypadku gdyby Legia i Lech zgromadziły na koniec sezonu po tyle samo punktów, mistrzem zostanie Legia, która ma lepszy bilans w dwumeczu (2-2, 2-1) Legia II Warszawa straciła szanse na awans do II ligi.

