CLJ U-19: Wygrana z Jagiellonią, Legia mistrzem!

W 5. minucie świetnym uderzeniem popisał się Samuel Sarudi, który golem bezpośrednio z rzutu wolnego dał Legii prowadzenie. W 16. minucie Wojciech Banasik obronił groźny strzał z dystansu. 5 minut później legioniści przeprowadzili kontrę, Cyprian Pchełka uderzał z ok. 30 m, ale strzał został zbity na róg. W 23. minucie w polu karnym faulowany był Jakub Zbróg. Do "jedenastki" podszedł Cyprian Pchełka, ale bramkarz obronił. W 27. minucie gospodarze oddali niecelny strzał, piłka trafiła tylko w boczną siatkę. 2 minuty później Igor Skrobała strzelał z dystansu, Miłosz Piekutowski odbił piłkę i łapał ją na raty. Chwilę później Zbróg główkował nad bramką. W 38. minucie sędzia podyktował rzut karny dla Jagiellonii po faulu Oliwiera Olewińskiego, który został pewnie zamieniony na bramkę na 1-1. W 69. minucie Oliwier Olewiński w ostatniej chwili uratował zespół po strzale z 4 metrów. Legioniści nieco przycisnęli, mieli kilka sytuacji podbramkowych. W 75. minucie mocny strzał nad bramką z lewej strony oddał Viktor Karolak. W 76. minucie legioniści zanotowali stratę, z szybką akcją wyszli gospodarze, a skutecznym strzałem zakończył ją Patryk Drygiel. W odpowiedzi w 82. minucie bramkę zdobył Szymon Grączewski. Sędzia jednak gola nie uznał, wskazał na spalonego. Kiedy wydawało się, że mistrzostwo wymyka się z rąk legionistów (w tym samym czasie Lech wygrywał z Rakowem), gospodarze zanotowali samobójcze trafienie w 90. minucie, ale remis nic Legii nie dawał. W osttniej akcji meczu, w 6. minucie doliczonego czasu gry, Szymon grączewski zdołał wpakować piłkę do siatki i w ekipie ze stolicy zapanowała szalona radość. Sędzia już nawet nie wznowił gry. CLJ U-19: Jagiellonia Białystok 2-3 (1-1) Legia Warszawa 0-1 - 5' Samuel Sarudi 1-1 - 38' Alan Rybak (k) 2-1 - 76' Patryk Drygiel 2-2 - 90' Maksymilian Koj (sam.) 2-3 - 90+6' Szymon Grączewski Legia: 1. Wojciech Banasik - 2. Oliwier Olewiński, 5. Bartosz Dembek (46' 14. Franciszek Pollok), 4. Jan Leszczyński, 3. Viktor Karolak - 6. Maciej Saletra, 8. Pascal Mozie (79' 17. Oskar Melich), 20. Samuel Sarudi (62' 18. Szymon Grączewski) - 7. Igor Skrobała (89' Jakub Jendryka), 9. Cyprian Pchełka (62' 19. Przemysław Mizera), 11. Jakub Zbróg (84' Samuel Kovacik) Trener: Filip Raczkowski Jagiellonia: 1. Miłosz Piekutowski - 17. Hubert Leopold (50' 9. Jakub Kolo), 25. Jakub Kruszewski, 26. Bartłomiej Krasiewicz, 4. Maksymilian Koj, 21. Maksymilian Cholewa (73' 5.), 7. Eryk Kozłowski, 6. Kajetan Pysz, 9. Kacper Ptasiński, 23. Patryk Drygiel, 14. Alan Rybak (80' 11.) żółte kartki: Krasiewicz - Leszczyński

Komentarze (23)

+ dodaj komentarz

dodaj

Siwy - 29 minut temu, *.11.220 Ogladalem do 88 minuty. Myslalem ze po mistrzu. Gratulacje dla drużyny! odpowiedz

Jasio - 1 godzinę temu, *.icpnet.pl Fart to mało powiedziane! odpowiedz

Arek - 1 godzinę temu, *.tpnet.pl Ale charakter! Gratuluję. Brawo! odpowiedz

Atmosferić - 1 godzinę temu, *.orange.pl haha leszek poznań niesamowity sezon

-6 miejsce seniorów, bez pucharów

-odpadnięcie w kwalifikacjach pucharów ze słabą trnavą

-odpadnięcie w pucharze polski z pogonią po golu w 119 minucie, tuż przed karnymi :-D

-spadek drużyny rezerw do 3 ligi

-spadek nałożnicy warty co oddaje im 6 pkt co sezon

-w 33 kolejce CLJ utrata lidera z 14 wisłą u siebie i utrata mistrza w 98 minucie po samobóju zawodnika jagi 2 :D



Trudno o bardziej żenujący sezon :-D Mimo że sezon Legii był równie słaby to do zagłady leszka troche brakuje. odpowiedz

Alan - 1 godzinę temu, *.t-mobile.pl Widzę, że ustawki weszły nawet w świat juniorów i tu też kręcone są dobre wałki. Nie wierzę, że rywal mając zwycięstwo w kieszeni i dominację w środku pola, grając u siebie nagle stracił siły i dał sobie wbić w ostatnich 2 minutach 2 gole. Takie rzeczy to tylko w baśniach. Młodzi szybko się uczą od seniorów jak odwracać wyniki pod stołem, polska piłka jest chora. Nic dziwnego, że później brak sukcesów na arenie międzynarodowej. Czym skorupka za młodu nasiąknie... odpowiedz

Kibic - 46 minut temu, *.centertel.pl @Alan: Sam jesteś kręcony wałek odpowiedz

Atmosferić - 1 godzinę temu, *.orange.pl Gónsalu był na meczu czy oglądał 30 letnich portugalczyków w 3 lidze? odpowiedz

bum - 1 godzinę temu, *.co.uk Ale akcja na koniec meczu!

Kozak!

Tak to się robi!

Brawo małolaty!! odpowiedz

Wicher - 2 godziny temu, *.autocom.pl Brawo Legia :) Legia walcząca do końca :) odpowiedz

OLaf - 2 godziny temu, *.centertel.pl I tak nikt z nich nie otrze się nawet o pierwszy zespół bo Miodek woli kupować szrot z zagranicy odpowiedz

szyder gang - 1 godzinę temu, *.chello.pl @OLaf: Ale 95% komentujących na Legionistach było zachwyconych,że przechodzi Gil Dias,który grał w przeszłości w Benfice,Stuttgarcie i AS Monaco,niech ta młodzież ogrywa się w Piaście,my sprowadzajmy kolejnych Diasów,kolejne gwiazdy odpowiedz

Bredzisz synku - 1 godzinę temu, *.t-mobile.pl @szyder gang: Nie kłam, że 95% było zachwyconych, bo to nieprawda. Wielu zwracało uwagę, że często zmienia kluby i lata z ligi do ligi w krótkim odstępie czasu. W przeciągu 5 sezonów zaliczył chyba 6 klubów i wielu to zauważyło i miało obawy i wątpliwości co do tego ogóra. Po co tak łżesz? Można sprawdzić komenty w archiwum tej strony jak ktoś nie wierzy. odpowiedz

szyder gang - 51 minut temu, *.chello.pl @Bredzisz synku: Nie nakrecaj się,widać zabolało,pewnie się nim zachwycałeś gdy przychodził.Dobrze to 75% było zachwyconych,pasuje? Tylko śmieje się z takich ludzi,co myślą,że każdy piłkarz mający w CV duży znany klub,to od razu musi być super grajek.Co do piłkarzy zmieniających kluby, sprawdź sobie ile klubów zmieniał Prijovic zanim do nasz przyszedł,w linku masz





https://www.transfermarkt.pl/aleksandar-prijovic/profil/spieler/61505



Po prostu zmiany klubów,czy w CV wpisane Benfica o niczym nie świadczą.Boisko wszystko weryfikuje,a nie kto gdzie i ile razy zmieniał klub,ale dla tutejszych "ekspertyów" takich jak ty,to zupełenie nie do pomyślenia,pozdro i bez spiny ;) odpowiedz

bum - 32 minuty temu, *.co.uk Dobra odpuście sobie te ujadanie hehehe.

Wiadomo jak jest. To że trafił do nas taki gil dias to dobra robota jego agenta który urobił Zielińskiego którego łatwo najwyraźniej przekonać i oszukać.

Małolaci spisali się na medal i oby któryś dostał szansę w jedynce a najlepiej kilku. Widziałem zaangażowanie jakiego tym drewnianym przegrywom mioduskiego brakowało przez cały sezon. Ostatnio transfery do jedynki to sami wypaleńcy szukający ciepłego gniazdka żeby zakotwiczyć i dobrze zarobić.

No tacy się trafiają bo miodek chce KOZAKÓW za darmo i za niższe wynagrodzenia od tych prawdziwych wyjadaczy którzy powinni trafić na Ł3.

MIODUSKI RAK LEGII koniec tematu

Pozdrawiam Panów! odpowiedz

Wrzucić mistrzów do pierwszego zespołu - 2 godziny temu, *.play-internet.pl Wywalić gwiazdeczki i wprowadzić mistrzów do pierwszego zespołu Legii odpowiedz

SŁAWEK(L) - 2 godziny temu, *.play-internet.pl Brawo Juniorzy! Sukces w niesamowitych okolicznościach, grali i wierzyli DO KOŃCA! odpowiedz

majusL@legionista.com - 2 godziny temu, *.174.42 Brawo !!!! Gratuluje sukcesu. Fajny mecz. Brawo !!! odpowiedz

e(L)o - 2 godziny temu, *.ksiezyc.pl Taka trochę szemrana wygrana... Trzecia bramka jak do tego dopuścili i ich bramkarz wpuścił to tylko oni sami "wiedzą". odpowiedz

Korda - 1 godzinę temu, *.centertel.pl @e(L)o: łatwo się komentuje i ogląda ale kiedy tracisz bramkę w końcówce meczu Twój plan jak i psychika bardzo mocno cierpią. A Legia strzelając bramkę w końcówce meczu bardzo mocno się nakręciła i tutaj wchodzi do gry PSYCHIKA która jest bardzo ważnym elementem tej gry. I widać że młodzież Legii bardzo dobrze sobie poradziła w tym elemencie . Pozdrawiam odpowiedz

Remino - 2 godziny temu, *.plus.pl Jezu, jak się cieszę! odpowiedz

Eddie - 2 godziny temu, *.175.56 Legia dwa ostanie mecze na farcie ale to pokazuje charakter ekipy odpowiedz

bum - 1 godzinę temu, *.co.uk @Eddie:

No to "na Darcie" czy jednak "charakter nie"???

Koleżko twój komentarz jest tak głupi, że Ty sam chyba nie wierzysz teraz że to napisałeś hahaha!! odpowiedz

bum - 38 minut temu, *.co.uk "na farcie" * odpowiedz

Serwis Legionisci.com nie ponosi odpowiedzialności za treść powyższych komentarzy - są one niezależnymi opiniami czytelników Serwisu. Redakcja zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy zawierających: wulgaryzmy, treści rasistowskie, treści nie związane z tematem, linki, reklamy, "trolling", obrażające innych czytelników i instytucje.

Czytelnik ponosi odpowiedzialność za treść wypowiedzi i zobowiązuje się do nie wprowadzania do systemu wypowiedzi niezgodnych z Polskim Prawem i normami obyczajowymi.