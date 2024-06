CLJ U-17: Legia Warszawa 2-4 Śląsk Wrocław. Śląsk mistrzem Polski

Środa, 12 czerwca 2024 r. 17:58 Redakcja, źródło: Legionisci.com

W drugim finałowym meczu o mistrzostwo Polski CLJ U-17 Legia Warszawa przegrała w LTC ze Śląskiem Wrocław 2-4. Pierwsze spotkanie legioniści wygrali 3-2. Tym samym to Śląsk Wrocław został mistrzem Polski. To powtórka sytuacji sprzed roku, kiedy to zawodnicy z Warszawy wygrali na wyjeździe z Górnikiem Zabrze 3-2, a następnie przegrali na własnym boisku 1-4.









Śląsk od samego początku rzucił się do ataków, a legioniści źle "weszli" w to spotkanie. W 4. minucie strzał oddał Igor Maliszewski, piłkę obronił Jakub Zieliński, ale ta wyszyła jeszcze w pole, dopadł do niej Oskar Gerstenstein i posłał obok bramkarza Legii. W 16. minucie świetną indywidualną akcję przeprowadził Jakub Zbróg. Najpierw piłkę przejął Pascal Mozie, podał do kolegi, ten zbiegł w pole karne, nawinął kilku zawodników, jednak nieco zbyt długo zwlekał z oddaniem strzału i trafił tylko w bramkarza. W 22. minucie po rzucie rożnym głową uderzał Szymon Chojecki, ale posłał piłkę ponad bramką. Legioniści słabo spisywali się w defensywie, pozwalając rywalom na zdecydowanie zbyt wiele. Potwierdziła to sytuacja z 38. minuty, kiedy wprawdzie Jakub Zieliński wypiąstkował piłkę, ale Jakub Adkonis faulował w polu karnym Bartosza Szywałę. Do piłki podszedł Igor Maliszewski i pewnym strzałem podwyższył prowadzenie swojego zespołu na 2-0. W 43. minucie Jakb Adkonis uderzał na bramkę, jednak zbyt lekko, by zaskoczyć bramkarza. Po chwili Mozie zagrał do Adkonisa, ten znalazł trochę miejsca i trafił do siatki. Minęło kilkanaście sekund, a błąd golkipera w wyprowadzeniu chciał wykorzystać Stanisław Gieroba, który poszedł na piłkę. Niewiele brakowało, a mielibyśmy 2-2. Ostatecznie jednak zawodnicy schodzili na przerwę przy wyniku 2-1 dla Śląska.



Drugą połowę rozpoczynaliśmy więc z remisowym stanem rywalizacji. W 48. minucie dwie doskonałe interwencje zaliczył bramkarz Śląska. Po dośrodkowaniu na bramkę uderzał najpierw Chojecki, potem z bliskiej odległości dobijał Adkonis. Legioniści przycisnęli, ale to zawodnicy Śląska wyszli z akcją, z czego mieli rzut karny. Nieodpowiedzialnie zachował się Erik Mikanowicz, który faulował wychodzącego z kontrą przeciwnika. Po raz kolejny do piłki podszedł Maliszewski i tym razem także pokonał Jakuba Zielińskiego. W 57. minucie mogło być już 4-1. Tym razem jednak swój zespół uratował Zieliński, który palcami wybił futbolówkę na róg. Legioniści ponownie się cofnęli.



W 67. minucie goście wyszli z kontrą, a piłkę z linii bramkowej wybijał Szymon Chojecki. Po chwili stuprocentową sytuację zmarnował Igor Kobelczuk, który z najbliższej odległości nie trafił do bramki. W 70. minucie świetnie obronił Hubert Charuży, a po chwili jeszcze zmierzającą do pustej bramki piłkę wybił Mateusz Cyrek. W 74. minucie niecelnie uderzył Samuel Kovacik. Trener Dariusz Rolak próbował jeszcze wzbudzić w swoich zawodnikach dodatkową energię. Całkowicie bezproduktywnego w tym spotkaniu Stanisława Gierobę zmienił na boisku Dawid Nos. Dużo nerwowości wkradło się w poczynania Legii. Skutkowało to czwartym trafieniem dla Śląska i pożegnaniem z marzeniami o mistrzostwie. Jeszcze w 98. minucie w polu karnym faulowany był Dawid Nos, a rozmiary porażki zmniejszył Jakub Adkonis.