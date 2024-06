Potencjalni rywale Legii w 2. rundzie el. Ligi Konferencji

Niedziela, 2 czerwca 2024 r. 09:24 Redakcja, źródło: Legionisci.com

25 lipca Legia Warszawa rozpocznie grę w eliminacjach Ligi Konferencji. Swojego rywala (lub parę) stołeczny zespół pozna już 19 czerwca. Znamy już wszystkie możliwe kluby, na które Legia może trafić w 2. rundzie LK. Lista rywali będzie skrócona po rozegraniu spotkań 1. rundy eliminacyjnej Ligi Europy i Ligi Konferencji, czyli 8 lipca.









We wszystkich rundach eliminacyjnych Legia Warszawa będzie rozstawiona, co oznacza, że może trafić rywala z niższym współczynnikiem, ale niekoniecznie słabszego. Losowania odbywają się bowiem przed rozegraniem meczów wcześniejszej rundy. W przypadku zespołów odpadających z Ligi Europy w tym sezonie do pozycjonowania brane są pod uwagę niższe współczynniki z pary. Z kolei w przypadku awansów z poprzednich rund Ligi Konferencji, uwzględnia się wyższy współczynnik z pary. Oczywiście, Legia nie może trafić na inny polski zespół uczestniczący w tych rozgrywkach (Wisła Kraków, Śląsk Wrocław).





Potencjalni rywale Legii:



Drużyny potwierdzone, nierozstawione w 2. rundzie el. Ligi Konferencji:

KF Drita Gnjilane (Kosowo) 6,500

Brann FC (Norwegia) 6,325

Tromso IL (Norwegia) 6,325

BK Häcken (Szwecja) 6,000

KF Tirana (Albania) 6,000

HB Tórshavn (Wyspy Owcze) 6,000

Polissia Żytomierz (Ukraina) 5,600

Radnicki Kragujevac (Serbia) 5,555

Progres Niederkorn (Luxemburg) 4,500

FC Saburtalo (Gruzja) 4,500

Puskas Akademia FC (Węgry) 4,375

CSKA 1948 Sofia (Bułgaria) 4,075

Czerno More Warna (Bułgaria) 4,075

Sabah Baku (Azerbejdżan) 4,025

Sumqayit FC (Azerbejdżan) 4,025

Saint Patrick's Athletic (Irlandia) 4,000

Zimbru Kiszyniów (Mołdawia) 2,625

Tampereen Ilves (Finlandia) 2,225

Niemen Grodno (Białoruś) 2,000

Cliftonville (Irlandia Północna) 2,000

FK TransINVEST (Litwa) 1,700

Sliema Wanderers FC (Malta) 1,650



Drużyny, które grają od 1. rundy el. Ligi Konferencji:

Žalgiris Wilno (Litwa) 11,500

Linfield FC (Irlandia Północna) 10,500

KuPS Kuopio (Finlandia) 10,500

Breidablik (Islandia) 8,500

Dudelange FC (Luksemburg) 8,500

Buducnost Podgorica (Czarnogóra) 8,000

Dinamo Tbilisi (Gruzja) 8,000

Shkëndija Tetowo (Macedonia Północna) 8,000

B36 Tórshavn (Wyspy Owcze) 7,000

Partizani Tirana (Albania) 6,500

FK Sarajewo (Bośnia i Hercegowina) 6,500

Inter Escaldes (Andora) 6,000

Levadia Tallin (Estonia) 6,000

KF Tirana (Albania) 5,500

SP Tre Penne (San Marino) 5,500

Connah's Quay Nomads FC (Walia) 5,500

Paide Linnameeskond (Estonia) 5,000

Milsami Orhei (Mołdawia) 5,000

Crusaders FC (Irlandia Północna) 4,500

La Fiorita (San Marino) 4,500

FK Liepaja (Łotwa) 4,500

Derry City FC (Irlandia) 4,000

KF Vllaznia (Albania) 4,000

Saint Joseph's FC (Gibraltar) 4,000

Urartu Erywań (Armenia) 3,500

Velez Mostar (Bośnia i Hercegowina) 3,500

Bala Town FC (Wal) 3,500

Torpiedo Żodzino (Białoruś) 3,500

Floriana FC (Malta) 3,000

Valur FC (Islandia) 3,000

NK Bravo (Słowenia) 2,650

Atlètic Club d’Escaldes (Andora) 2,500

Torpedo Kutaisi (Gruzja) 2,500

Vikingur Gota (Wyspy Owcze) 2,500

Stjarnan (Islandia) 2,500

FC Malisheva (Kosowo) 2,308

FK Aktobe (Kazachstan) 2,250

VPS Vaasa (Finlandia) 2,225

Shelbourne FC (Irlandia) 2,175

Auda FC (Łotwa) 2,125

FC Noah (Armenia) 2,125

Bruno's Magpies FC (Gibraltar) 2,000

UNA Strassen FC (Luksemburg) 1,725

FA Siauliai (Litwa) 1,700

Marsaxlokk FC (Malta) 1,650

Kalev Tallinn (Estonia) 1,441

FK Isłocz Mińsk (Białoruś) 1,325

Tikwesz Kawadarci (Macedonia Północna) 1,200

Caernarfon Town FC (Walia) 1,158

FK Mornar Bar (Czarnogóra) 1,141



Drużyny z 1. rundy el. Ligi Europy:

Sheriff Tiraspol (Mołdawia) 20,000

NK Maribor (Słowenia) 9,500

Toboł Kustanaj (Kazachstan) 7,500

Pafos FC (Cypr) 4,420

Paksi FC (Węgry) 4,375

IF Elfsborg (Szwecja) 4,300

Corvinul Hunedoara (Rumunia) 4,275

Botew Płowdiw (Bułgaria) 4,075

Zira Baku (Azerbejdżan) 4,025

Ružomberok FC (Słowacja) 3,925

KF Llapi Podujevo (Kosowo) 2,308





