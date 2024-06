Squash

Pytlowany brązowym medalistą MP

Poniedziałek, 3 czerwca 2024 r. 12:24 Bodziach, źródło: Legionisci.com

We Wrocławiu odbyły się Indywidualne Mistrzostwa Polski seniorów w squasha, w których brązowy medal wywalczył zawodnik Legii, Jakub Pytlowany. Legionista po czterech wygranych spotkaniach, w półfinale mierzył się z Kajetanem Lipskim, z którym wygrał dwa pierwsze sety, po czym przeciwnik zwyciężył trzy kolejne i to on zameldował się w finale. W meczu o brąz, Pytlowany pokonał 3-0 Leona Krysiaka. Łącznie w zawodach wzięło udział 11 legionistów.



Końcowa klasyfikacja legionistów w MP: 3. Jakub Pytlowany, 16. Jan Szcześniak, 19. Antoni Jakubiec, 26. Dominik Mozer, 27. Szymon Lohmann, 29. Karol Krzywina, 33. Mateusz Szewczyk, 36. Jan Samborski, 37. Michał Sienkiewicz, 55. Jakub Majcher, 62. Paweł Mienkus.



Wyniki legionistów:

I runda: Jakub Pytlowany - Mateusz Szewczyk 3-0 (11-5, 11-8, 11-4)

II runda: Jakub Pytlowany - Bartłomiej Podgórski 3-0 (11-4, 11-0, 11-7)

III runda: Jakub Pytlowany - Łukasz Marcinkowski 3-1 (11-7, 8-11, 12-10, 11-7)

1/4 finału: Jakub Pytlowany - Marek Dobry 3-0 (11-6, 11-3, 11-2)

1/2 finału: Jakub Pytlowany - Kajetan Lipski 2-3 (11-9, 11-8, 9-11, 5-11, 4-11)

O 3. miejsce: Jakub Pytlowany - Leon Krysiak 3-0 (12-10, 11-6, 11-6)



I runda: Jan Szcześniak - Maurycy Wąsowicz 3-1 (11-6, 11-7, 8-11, 11-6)

II runda: Jan Szcześniak - Jan Polakowski 3-1 (11-6, 14-12, 9-11, 11-7)

III runda: Jan Szcześniak - Kajetan Lipski 2-3 (12-10, 11-8, 6-11, 8-11, 8-11)

Jan Szcześniak - Przemysław Atras 1-3 (8-11, 8-11, 11-4, 2-11)

Jan Szcześniak - Tomasz Matejski 1-3 (8-11, 11-8, 6-11, 7-11)

Jan Szcześniak - Mateusz Kotra 2-3 (6-11, 10-12, 11-9, 11-6, 3-11)



I runda: Antoni Jakubiec - Bartłomiej Słaboszewski 3-0 (11-4, 12-10, 11-4)

II runda: Antoni Jakubiec - Karol Krysiak 0-3 (3-11, 3-11, 4-11)

Antoni Jakubiec - Mikołaj Moncznik 3-2 (8-11, 8-11, 11-3, 14-12, 11-3)

Antoni Jakubiec - Jan Polakowski 3-0 (11-7, 14-12, 11-4)

Antoni Jakubiec - Wojciech Dobrzyński 1-3 (4-11, 11-7, 9-11, 7-11)

Antoni Jakubiec - Michał Stawarski 3-2 (9-11, 8-11, 14-12, 11-7, 11-2)



I runda: Dominik Mozer - Jakub Zimecki 3-0 (11-6, 11-0, 11-8)

II runda: Dominik Mozer - Piotr Hemmerling 0-3 (5-11, 9-11, 7-11)

Dominik Mozer - Mikołaj Krzyżaniak 1-3 (8-11, 11-8, 10-12, 5-11)

Dominik Mozer - Marcin Sikorski 3-0 (11-0, 11-9, 11-8)

Dominik Mozer - Szymon Lohmann 3-0 (11-7, 11-7, 11-8)

Dominik Mozer - Bartłomiej Podgórski 2-3 (11-2, 11-4, 10-12, 3-11, 8-11)



I runda: Mateusz Szewczyk - Jakub Pytlowany 0-3 (5-11, 8-11, 4-11)

Mateusz Szewczyk - Michał Szkudlarek 3-1 (11-9, 13-15, 11-5, 11-6)

Mateusz Szewczyk - Marek Szymanowski 3-0 (11-7, 11-3, 11-9)

Mateusz Szewczyk - Jan Wasilewski 3-0 (11-5, 11-3, 11-6)

Mateusz Szewczyk - Filip Stolecki 3-1 (11-3, 11-6, 7-11, 11-4)

Mateusz Szewczyk - Grzegorz Przybysz 3-2 (10-12, 11-9, 5-11, 11-6, 11-9)



I runda: Michał Sienkiewicz - Piotr Hemmerling 1-3 (5-11, 6-11, 11-8, 17-19)

Michał Sienkiewicz - Jakub Zimecki 3-0 (11-3, 11-6, 11-3)

Michał Sienkiewicz - Kamil Rybarczyk 3-2 (11-4, 8-11, 7-11, 11-4, 11-4)

Michał Sienkiewicz - Grzegorz Przybysz 0-3 (2-11, 4-11, 5-11)

Michał Sienkiewicz - Mikołaj Korsak 3-1 (13-11, 5-11, 12-10, 11-8)

Michał Sienkiewicz - Mateusz Kotkowiak 1-3 (10-12, 11-8, 8-11, 6-11)



I runda: Jakub Majcher - Adam Pełczyński 0-3 (3-11, 2-11, 7-11)

Jakub Majcher - Damian Choma 1-3 (11-9, 5-11, 2-11, 4-11)

Jakub Majcher - Tomasz Krzyżabniak 3-2 (5-11, 6-11, 11-9, 17-15, 12-10)

Jakub Majcher - Piotr Kujawa 2-3 (13-11, 5-11, 11-7, 3-11, 10-12)

Jakub Majcher - Szymon Włodarczyk 3-2 (1-11, 15-13, 11-6, 8-11, 16-14)

Jakub Majcher - Maurycy Wąsowicz 1-3 (6-11, 4-11, 11-6, 7-11)



I runda: Szymon Lohmann - Damian Choma 3-1 (11-2, 11-3, 9-11, 11-5)

II runda: Szymon Lohmann - Adam Pełczyński 1-3 (12-14, 13-11, 5-11, 6-11)

Szymon Lohmann - Michał Stawarski 3-2 (7-11, 6-11, 11-3, 11-7, 6-11)

Szymon Lohmann - Karol Krzywina 3-0 (15-13, 11-9, 11-5)

Szymon Lohmann - Dominik Mozer 0-3 (7-11, 7-11, 8-11)

Szymon Lohmann - Mikołaj Moncznik 3-2 (8-11, 11-4, 11-8, 5-11, 11-9)



I runda: Jan Samborski - Mateusz Marcinkowski 2-3 (6-11, 6-11, 12-10, 11-6, 7-11)

Jan Samborski - Kamil Przybitkowski w.o.

Jan Samborski - Wojciech Kuliński 3-2 (11-3, 11-8, 10-12, 6-11, 12-10)

Jan Samborski - Mikołaj Korsak 3-0 (11-6, 15-13, 11-9)

Jan Samborski - Grzegorz Przybysz 1-3 (10-12, 11-6, 7-11, 9-11)

Jan Samborski - Filip Stolecki w.o.



I runda: Paweł Mienkus - Marcin Sikorski 0-3 (4-11, 5-11, 1-11)

Paweł Mienkus - Łukasz Derecki 0-2 (3-11, 2-11)



I runda: Karol Krzywina - Kamil Przybitkowski w.o.

II runda: Karol Krzywina - Mateusz Marcinkowski 1-3 (11-9, 2-11, 7-11, 8-11)

Karol Krzywina - Stefan Soszka 0-3 (7-11, 9-11, 9-11)

Karol Krzywina - Mateusz Lohmann 0-3 (13-15, 9-11, 5-11)

Karol Krzywina - Marcin Sikorski 3-0 (11-7, 11-3, 13-11)

Karol Krzywina - Marcin Hrycaj 3-1 (8-11, 11-1, 14-12, 12-10)