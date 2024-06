Finał Berkiety w Roland Garros Junior

W Paryżu rozegrany został wielkoszlemowy Rolannd Garros Junior, w którym z bardzo dobrej strony pokazał się tenisista Legii, Tomasz Berkieta . Legionista w drodze do finału wyeliminował pięciu przeciwników, a niezwykle emocjonujący był piątkowy półfinał z Włochem, Lorenzo Carbonim, trwający 2h47 min. W trzecim secie, przy stanie 5:6, legionista obrinił trzy piłki meczowe, a w super tie-breaku zwyciężył 10-4. W finale Tomasz zmierzył się z Amerykaninem, Kaylanem Bigunem (6 ITF), który w półfinale pokonał faworyta zawodów, Austriaka, Joela Schwaerzlera. Legionista przegrał w trzech setach, 6-4, 3-6, 3-6. To największy sukces w karierze niespełna 18-letniego tenisisty Legii. Wyniki legionisty: I runda: Tomasz Berkieta - Izan Almazan Valiente (Hiszpania) 6-3, 6-2 II runda: Tomasz Berkieta - Hayden Jones (Australia) 6-4, 6-4 III runda: Tomasz Berkieta - Charlie Robertson (Wielka Brytania) 6-3, 3-6, 6-4 1/4 finału: Tomasz Berkieta - Moise Kouame (Francja) 6-3, 6-2 1/2 finału: Tomasz Berkieta - Lorenzo Carboni (Włochy) 7-6(3), 4-6, 7-6(4) Finał: Tomasz Berkieta - Kaylan Bigun (USA) 6-4, 3-6, 3-6 I runda: Tomasz Berkieta/Charlie Robertson (Wielka Brytania) - Feliks Balshaw/Lucas Marionneau (Francja) 6-2, 6-2 II runda: Berkieta/Robertson - Thomas Faurelem (Francja)/Luka Preda (Rumunia) w.o.

