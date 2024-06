NS: Koszulki Legioland do zakupu z wysyłką

Niedziela, 2 czerwca 2024 r. 12:14 Bodziach, źródło: Legionisci.com

Nieznani Sprawcy umożliwili zakup koszulek "Legioland" - z motywem pamiętnej oprawy Ligi Konferencji z Duńczykami. Wobec wielu zapytań, NS-i postanowili zrobić nową partię koszulek, które nabywać można z wysyłką.



Zamówienia składajcie mailowo na adres wysylkans@gmail.com



W treści maila prosimy podać:



a) liczbę i rozmiary zamawianych koszulek

b) imię i nazwisko

c) adres zamieszkania (kod pocztowy, miejscowość, ulica i numer domu)

d) numer telefonu

e) adres email

f) kod paczkomatu InPost (nie jego adres)



Koszulki dostępne są w rozmiarach S-XXXL i 98-128 dla dzieciaków.



Cena koszulki to 70zł/szt + KP.



Przed wysłaniem zamówienia sprawdźcie, czy podaliście wszystkie wymagane przez NaS dane.



W odpowiedzi prześlemy dane do wykonania przelewu.



Wysyłkę realizujemy jedynie na terenie Polski.