Ocena sezonowych transferów i debiutantów Legii

Poniedziałek, 3 czerwca 2024 r. 07:27 Mikołaj Ciura, źródło: Legionisci.com

W długim i wyczerpującym sezonie 2023/24 w barwach Legii Warszawa zadebiutowało 12 zawodników. Dziewięciu z nich zostało sprowadzonych do klubu w letnim i zimowym oknie transferowym przez dyrektora sportowego, Jacka Zielińskiego, a trzech przebiło się do pierwszej drużyny z legijnej akademii. Podsumujmy, jak na przestrzeni sezonu wyglądały poczynania debiutantów i jakie są ich rokowania w warszawskim klubie.