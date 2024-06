Oficjalnie

Kacper Chodyna piłkarzem Legii!

Środa, 12 czerwca 2024 r. 19:00 Mikołaj Ciura, źródło: Legionisci.com

Nowym zawodnikiem Legii Warszawa został Kacper Chodyna. Wahadłowy podpisał z "Wojskowymi" kontrakt do końca sezonu 2027/28. 25-letni zawodnik trafił do stołecznego klubu z Zagłębia Lubin, z którym miał kontrakt ważny do 30 czerwca 2025. Będzie występował z numerem 11.









Kacper Chodyna urodził się 24 maja 1999 roku w Drawsku Pomorskim, małym miasteczku w północno-zachodniej Polsce. Swoją piłkarską przygodę rozpoczął już gdy miał 8 lat. Początkowo występował w młodzieżowych drużynach Iny Ińsko oraz Światowida Łobez, z którego trafił do Akademii Lecha Poznań. Przez trzy lata występów w Centralnej Lidze Juniorów przebił się do drugiej drużyny "Kolejorza" występującej na poziomie III ligi. Nigdy nie dostał jednak szansy w pierwszym składzie poznańskiego klubu. Trenowałem co jakiś czas z pierwszą drużyną Lecha na pozycji skrzydłowego. Ale na stałe wyżej trafił tam Kami Jóźwiak, więc z tyłu głowy miałem myśl, że będzie mi trudno wygrać rywalizację i wskoczyć jako kolejny młody skrzydłowy do zespołu (...) Może nie byłem całkowicie pomijany, ale czułem, że uwaga na mnie jest coraz mniejsza. Niektórzy coraz częściej wchodzili do pierwszego zespołu, a ode mnie to się coraz bardziej oddalało. To „pomogło” mi podjąć decyzję o odejściu - opowiadał w wywiadzie dla Weszlo.com zawodnik.



Sytuację Chodyny w Lechu wykorzystało Zagłębie Lubin, które było zainteresowane jego usługami od dłuższego czasu i podjęło z nim wczesne rozmowy, dzięki czemu w 2016 roku jako 17-latek trafił do drużyny z Dolnego Śląska. Przez pierwsze dwa sezony występował jednak tylko w drużynach juniorskich i rezerwach. Zdecydowano się więc na wypożyczenie Polaka do wówczas I-ligowej Bytovii Bytów. Na wypożyczeniu nie udało mu się pokazać swoich umiejętności i przebić się do pierwszego składu. - Późno tam poszedłem, po szóstej czy siódmej kolejce. Bytovia była na drugim miejscu, trudno było wskoczyć do drużyny. Trener nie chciał zmieniać w składzie, z przodu grali też doświadczeni zawodnicy, ja poszedłem tam jako skrzydłowy i miałem trudną sytuację (...) Zastanawiałem się, jakby to było, gdybym został w Lechu, czy to potoczyłoby się inaczej. W Bytovii zagrałem tylko pięć meczów, w tym dwa w pucharze, ale wróciłem po pół roku do Zagłębia i chciałem się jak najszybciej odbudować - wspominał ten okres Chodyna w wcześniej wspomnianej rozmowie. Odbudowa była jednak trudna, gdyż młodemu Polakowi po powrocie do klubu nadal nie udało się przebić do pierwszej drużyny i występował tylko w III-ligowych rezerwach. Nadzieja pojawiła się w rundzie wiosennej sezonu 2019/20, gdy Chodyna zadebiutował w pierwszym składzie Zagłębia i zagrał pełne spotkanie z Piastem Gliwice. Do końca rozgrywek skrzydłowy był brany do kadry drużyny, ale ani razu nie podniósł się z ławki.



Przełom nastąpił w następnym sezonie, gdy Chodyna od początku był podstawowym i wyróżniającym się zawodnikiem. Łącznie wystąpił w 26 spotkaniach, w których zdobył dwie bramki i asystę, a w jednym z meczów Pucharu Polski dostał nawet możliwość gry z opaską kapitańską. Od tych rozgrywek Chodyna nie wypadał z pierwszego składu i stawał się coraz bardziej znaczącą postacią w barwach Zagłębia. Z sezonu na sezon zwiększał swoje umiejętności, a także zdobywane "liczby", dzięki czemu podwyższało się również zainteresowanie zawodnikiem i przy każdym oknie transferowym spekulowano o możliwości odejścia Chodyny do lepszego zespołu, choć ostatecznie nie było żadnej finalizacji. Łącznie w drużynie z Lubina rozegrał 130 spotkań z 20 bramkami i 18 asystami na koncie. Sezon 2023/24 był zdecydowanie najlepszy w jego wykonaniu. W 34 meczach zdobył 7 bramek i 10-krotnie dostarczał ostatnie podanie do kolegów z drużyny, a przez kibiców Zagłębia został wybrany najlepszym zawodnikiem rozgrywek. Dużo się mówiło o zainteresowaniu jego osobą przez selekcjonera Michała Probierza, w kontekście powołania Chodyny do szerokiej kadry na zbliżające się Mistrzostwa Europy, do czego jednak ostatecznie nie doszło.



Wobec formy jaką prezentował Chodyna i kontraktu kończącego się w czerwcu 2025 roku praktycznie pewnym stało się jego odejście z Zagłębia. Zainteresowanie skrzydłowym pochodziło z zagranicy, ale również z polskiego podwórka, m.in. z częstochowskiego Rakowa, do którego wrócił Marek Papszun i bardzo chciał sprowadzić tego zawodnika. Najkonkretniejsza okazała się jednak Legia i to ona wygrała batalię o prawego skrzydłowego, który może występować również na swojej stronie na pozycji wahadłowego. Chodyna waży 69 kg i mierzy 176 cm wzrostu. Świetnie gra prawą nogą, ale zagrania lewą również są bez zarzutów, praktycznie można powiedzieć, że nie ma słabszej nogi, dzięki czemu może być alternatywą również na lewej flance. Chodyna ma bardzo dobre umiejętności techniczne i motoryczne, a także świetnie umie panować nad piłką. Lubi wchodzić w pojedynki z rywalami i podejmować próby dryblingu, które często kończą się skutecznie, również dzięki dobrej koordynacji i umiejętności szybkiej zmiany pozycji. Wykonuje dużo celnych dośrodkowań, ale nie boi się także zejść do środka i oddać strzału z dystansu, a jak pokazują jego "liczby", umie skutecznie wykończyć akcje. Chodyna potrafi grać na dużej intensywności i wyróżnia się w kontekście kondycyjnym. Nie jest również podatny na kontuzje, przez cztery pełne sezony rozegrane w Ekstraklasie opuścił tylko 10 spotkań, z czego prawie połowę z powodu zawieszenia za nadmiar żółtych kartek. Ważną kwestią jest również wiek 25-latka, dzięki któremu może się jeszcze znacznie rozwinąć i stać się świetnym potencjałem sprzedażowym. Największym mankamentem może być gra obronna ofensywnie usposobionego zawodnika, choć w niektórych spotkaniach w Zagłębiu pokazał, że nie ma z tym większego problemu, a sam zawodnik w wywiadzie dla TVP Sport wypowiadał się o grze jako wahadłowy tak – Kilka spotkań w karierze już zagrałem na wahadle i szczerze gra na nim nie sprawia mi trudności. Na pewno potrzebowałbym odrobinę czasu, żeby zapoznać się z tym, jak miałbym się ustawiać, bo gram teraz głównie na skrzydle. Generalnie to ustawienie mi się podoba. Nie byłbym zrażony, a wręcz przeciwnie, chciałbym jak najszybciej dostosować się do systemu. Sprowadzenie wciąż młodego, perspektywicznego, ogranego w Ekstraklasie Polaka na pozycję, która wymagała wzmocnienia może okazać się świetnym posunięciem i nie tylko inwestycją w przyszłość, ale realnym wzmocnieniem teraźniejszości.



Kacper Chodyna

ur.: 24 maja 1999, Drawsko Pomorskie

Wzrost / waga: 176 cm / 69 kg



Kariera:

2007/08-2008/09 Ina Ińsko (juniorzy)

2009/10-2011/12 Światowid Łobez (juniorzy)

2012/13-2014/15 Lech Poznań (juniorzy)

2015/16-(j) 2016/17 Lech II Poznań

(w) 2016/17-2017/18 Zagłębie II Lubin

(j) 2018/19 Zagłębie Lubin

(j) 2018/19 Bytovia Bytów

(w) 2018/19-(j) 2019/20 Zagłębie II Lubin

(w) 2019/20-2023/24 Zagłębie Lubin