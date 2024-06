Legionistki najlepsze w Basketmanii

Kobieca drużyna Legii Lotto 3x3 ma na swoim koncie drugi triumf w drugim w historii turnieju. Legionistki zagrały w Łodzi w Basketmanii w ramach turnieju Lotto 3x3 Quest i nie miały sobie równych we wszystkich pięciu spotkaniach. Nasz zespół w składzie: Marta Marcinkowska, Karolina Stefańczyk, Amelia Rembiszewska oraz Dominika Fiszer, w finale pokonał Isetię 21:12. Ze względu na warunki pogodowe, zawody rozegrano w hali. Zwyciężczynie otrzymały w nagrodę od organizatora 3000 złotych. Wyniki legionistek: Legia LOTTO 3x3 21:9 Galante Łódź Legia LOTTO 3x3 21:3 Drużyna AA Legia LOTTO 3x3 21:15 Salio Body Move SKC8 1/2 finału: Legia LOTTO 3x3 21:12 MUKS I Piaseczno Finał: Legia LOTTO 3x3 21:12 Isetia

