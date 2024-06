I liga: KKP Bydgoszcz 1-2 Legionistki

Na kolejkę przed końcem sezonu 2023/24, zespół Legionistek Warszawa zapewnił sobie utrzymanie w I lidze. Drużyna, która przystąpiła do rywalizacji w rundzie wiosennej, w miejsce SWD Wodzisław Śląski, wygrała siódmy mecz w obecnym sezonie i siódmy w rundzie rewanżowej. Dzisiaj legionistki pokonały w zaległym, wyjazdowym meczu, 2-1 drużynę KKP Bydgoszcz, zdobywając zwycięską bramkę w ostatniej minucie spotkania. Na kolejkę przed końcem rozgrywek, Legionistki zajmują 9. miejsce w tabeli, z czterema punktami przewagi nad strefą spadkową. W niedzielę, 9 czerwca legionistki zagrają o 14:00 z TKKF Checz Gdynia. KKP Bydgoszcz 1-2 (1-0) Legionistki Warszawa 1-0 1-1 57 min. Nina Warachowska 1-2 90 min. Sobczyńska

Komentarze (0)

+ dodaj komentarz

dodaj

Serwis Legionisci.com nie ponosi odpowiedzialności za treść powyższych komentarzy - są one niezależnymi opiniami czytelników Serwisu. Redakcja zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy zawierających: wulgaryzmy, treści rasistowskie, treści nie związane z tematem, linki, reklamy, "trolling", obrażające innych czytelników i instytucje.

Czytelnik ponosi odpowiedzialność za treść wypowiedzi i zobowiązuje się do nie wprowadzania do systemu wypowiedzi niezgodnych z Polskim Prawem i normami obyczajowymi.