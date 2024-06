Młodzież: mecze weekendowe

Poniedziałek, 3 czerwca 2024 r. 17:46 Redakcja, źródło: Legionisci.com

W cieniu mistrzowskiego tytułu juniorów starszych swoje mecze rozgrywały także młodsze drużyny. Legia U15 w ostatniej kolejce fazy grupowej pokonała 10-0 Widzew. Zespół U16 Akademii uległ 1-5 Escoli, z kolei ligę niżej drużyna LSS U16 pokonała 4-3 drugi zespół Escoli Varsovia. Legia U14 po ciekawym i zaciętym meczu wygrała 1-0 na boisku Znicza Pruszków. Legia U10 rozegrała mini-turniej w Sosnowcu.



Legia U17 miała tym razem wolny termin i rozegrała tylko grę treningową. Obie drużyny grające jeszcze w CLJ zmierzą się ze swoimi przeciwnikami w dniach 8 i 12 czerwca.



- finał CLJ U17 (2007 i mł.):

Śląsk Wrocław '07 - Legia U17, 8 czerwca o 16:00, Wrocław ul. Oporowska

Legia U17 - Śląsk Wrocław U17, 12 czerwca o 16:00, LTC



- półfinał CLJ U15 (2009 i mł.):

Warta Poznań '09 - Legia U17, 8 czerwca o 12:00, Grodzisk Wlkp., ul. Powstańców Chocieszyńskich 52 (stadion Dyskobolii)

Legia U15 - Warta Poznań U15, 12 czerwca o 12:00, LTC



Ekstraliga U16 (2008 i mł.): Legia U16 1-5(1-4) Escola I Varsovia '08

Gole:

1-0 5 min. Ksawery Jeżewski (as. Kacper Morawiec)

1-1 12 min. Mikołaj Czerniatowicz

1-2 24 min. Filip Klekowski

1-3 32 min. Mikołaj Czerniatowicz

1-4 34 min. Adrian Oszmański

1-5 67 min. Robert Paczyński



Legia: Antoni Błocki - Juliusz Rafalski, Jakub Sito, Igor Mirowski, Jan Musiałek (85' Jakub Oremczuk) - Marcel Kiełbasiński, Kacper Morawiec, Ksawery Jeżewski (85' Daniel Wyrozumski) - Jacob Levy (75' Adam Tołwiński). Kristijan Jovović (65' Bartosz Czarkowski), Jan Gawarecki

Trener: Tomasz Bąbel, II trener: Marcel Gawor



Mecz rozpoczął się bardzo obiecująco, bo już w 5. minucie gola dla Legii U16 zdobył Ksawery Jeżewski po akcji Kacpra Morawca. Legioniści mieli zaraz potem doskonałą szansę na 2:0, ale jej nie wykorzystali, a kolejne minuty należały już zdecydowanie do drużyny gości, tak w pierwszej jak i w drugiej połowie (czego nie zmienia kilka dogodnych acz niewykorzystanych okazji dla Legii).



1 liga maz. U16 (2008 i mł.): Escola II Varsovia 3-4 (3-1) Legia LSS U16

Gole:

1-0 4 min. Ksawery Wężyk

2-0 8 min. Marcel Jagodziński

3-0 11 min. Dominik Brzostowski

3-1 40 min. Kamil Więch (dob. strz. Jakuba Drzazgi)

3-2 50 min. Jakub Drzazga (as. Franciszek Żak)

3-3 58 min. Adam Kulicki (karny na Franciszku Żaku)

3-4 80 min. Jakub Drzazga (as. Adam Kulicki)



Legia Soccer Schools: Dominik Sawczuk - Fabian Radziński, Nikodem Skibiński, Oskar Kurc - Jakub Rzępołuch (20' Franciszek Żak), Patryk Ciborowski, Lucjan Napieralski, Maximilian Partyka (20' Adam Kulicki) Dmytro Litowczenko - Jakub Drzazga, Kamil Więch

Trener: Rafał Wajman, II trener: Robert Kurasiewicz



CLJ U15: Widzew Łódź 0-10(0-3) Legia U15

Gole:

0-1 6 min. Edo von Brandt-Etchemendigaray (as. Aleksander Wyganowski)

0-2 23 min. Edo von Brandt-Etchemendigaray (as. Olivier Pławiński)

0-3 33 min. Oskar Maj(as. Igor Owczarczyk)

0-4 46 min. Oliwier Pławiński as. Wyganowski

0-5 51 min. Fabian Mazur b.a.

0-6 53 min. Fabian Mazur (as. Olivier Pławiński)

0-7 61 min. Fabian Mazur (as. Oskar Krakowiak)

0-8 63 min. Dawid Mastalski (as. Igor Owczarczyk)

0-9 69 min. Dawid Mastalski (as. Igor Owczarczyk)

0-10 74 min. Mazur (as. Dawid Mastalski)



Strzały: Widzew 3(0) - Legia 29(16)



Legia: Denys Stoliarenko (41' Jan Pietrzak), Igor Owczarczyk, Bartosz Korżyński, Bartosz Jukowski, Aleksander Wyganowski, Piotr Bartnicki (41' Oskar Krakowiak), Vu Hoang Nguyen (59' Piotr Kaniewski), Szymon Piasta (50' Jan Rodak), Olivier Pławiński (61' Wiktor Zugaj), Oskar Maj (53' Dawid Mastalski), Edo von Brandt-Etchemendigaray (41' Fabian Mazur), Jakub Gliwa (ng)

Trener: Jakub Renosik, II trener: Roland Kowalczyk, Maciej Kokosza



2 liga okr. U15: AP FFK Warszawa '09 2-6(1-0) Legia LSS U15

Gole:

1-0 38 min. Krystian Wróblewski

1-1 41 min. Bartosz Harazim

1-2 46 min. Dmytro Samoilenko

1-3 53 min. Bartosz Harazim

1-4 57 min. Bartosz Harazim

2-4 75 min. Antoni Redyk

2-5 77 min. Maksym Szczerbak

2-6 80 min. Oliwier Karpiński



Legia LSS: Kacper Zalewski - Ivan Shrub, Franciszek Koźbiał (Kpt), Filip Jedziniak, Kordian Drygała, Kyryło Balytskyi, Tymur Rahulin, Mateusz Sutkowski, Maksym Szczerbak, Jan Korneluk, Dmytro Samoilenko

oraz Eduard Joshua Di Donatantonio (br), Bartosz Harazim, Oliwier Karpiński, Antoni Rybarczyk, Omar Sawo, Wiktor Tikhomiroff, Gabriel Zaporski

Trener: Siarhiei Pryzhankou, Wojciech Molęda



Kolejny udany mecz w rundzie rewanżowej II ligi U15. Wprawdzie przed przerwą gospodarze prowadzili po golu występującego niegdyś w LSS Wróblewskiego, za to po przerwie zobaczyliśmy zupełnie inną Legię. Legionistom, którzy w rundzie rewanżowej mocno się rozkręcili (bez porażki, 4 wygrane z rzędu) do rozegrania zostały jeszcze mecze z Polonią SSA i Agrykolą.



Ekstraliga U14: Znicz Pruszków 2010 0-1 (0-0) Legia U14

Gol:

0-1 73 min. Igor Brzeziński (as. Filip Kwiecień)



Strzały (celne)[30-80']: Znicz 7 (2) - Legia 4 (2)



Legia: Franciszek Golański, Blażej Ślazyk - Jan Szybicki, Oskar Putrzyński, Igor Lechecki, Dawid Rodak, Xavier Dąbkowski, Aleksander Badowski, Franciszek Stępniewski, Igor Brzeziński, Bartosz Przybyłko, Tymoteusz Leśniak, Mateusz Pawłowski, Marcel Laszczyk, Filip Kwiecień, Kacper Jaczewski Ż, Tymon Płoszka, Olivier Pruszyński, Mychajło Posternak, Antoni Błoński

Trener: Jakub Zapaśnik, II trener: Kacper Malicki



Mecz na szczycie Ekstraligi był ciekawy i godny dwóch pierwszych drużyn w tabeli. Do przerwy więcej z gry miała Legia, która stworzyła sobie pięć dogodnych sytuacji. Legioniści byli najbliżej zdobycia gola po uderzeniu Stępniewskiego, które wylądowało na słupku. Po przerwie gra się wyrównała, a momentami do ofensywy przechodził nawet Znicz, którzy częściej stwarzał sobie okazje strzeleckie. Decydujący gol padł w końcówce meczu, gdy Brzeziński pewnie wykorzystał prostopadłe podanie od Kwietnia. Legia potwierdziła że nie przypadkowo zdobyła tytuł mistrzów Mazowsza U!4, zaś Znicz - że będzie wartościowym przeciwnikiem w CLJ U15 od nowego sezonu.



I liga U13: Legia U13 - UKS Varsovia '11



Legia: Antoni Pawłowski - Stanisław Głębowski, Cyprian Lipiński, Aleksander Dąbrowski, Wojciech Łygan, Szymon Wlazło, Wojciech Kuś, Konstanty Łysiak (Kpt), Fryderyk Paprocki, Karol Konieczny, Stefan Podgórski, Tomasz Stefański, Filip Wancerz, Bartosz Gawryś

Trener: Damian Serwuszok, II trener: Kacper Marczyk



Interesujący mecz ligowy z drużyną klubu partnerskiego. Podopieczni trenera Klimkowskiego po raz kolejny, może nawet w większym stopniu byli ciekawym rywalem dla zespołu Legii, a emocje i ciekawe akcje z obu stron można było obserwować do ostatniej minuty meczu.



Wilga Garwolin 2012 - Legia U12



Legia: Stanisław Składnik (Kpt) - Oskar Matusiewicz, Ignacy Silski, Igor Arkuszewski, Michał Har, Antoni Czuchnowski, Filip Jasiński, Dawid Ruciński, Natan Turniak, Aleksander Barski, Aleksander Kurowski,

Oskar Marzec, Krzysztof Opanowski, Jan Włodarski

Trener: Szymon Lesiakowski



Legia U12 rozegrała dziś rewanżowe spotkanie ligowe z Wilgą Garwolin 2012. Gospodarze z bardzo dobrej strony pokazali się uprzednio w LTC i tu również mecz był ciekawy. Gracze Wilgi wielokrotnie odpowiadali na ciosy ze strony legionistów. Zawodnicy z Łazienkowskiej, zwłaszcza po przerwie, zaprezentowali się jednak lepiej niż poprzednio, szczególnie zaś piorunująca była końcówka meczu.