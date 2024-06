Rugby kobiet

Występy legionistek w walce o awans do World Series

Wtorek, 4 czerwca 2024 r. 10:11 Bodziach, źródło: Legionisci.com

Rugbistki Legii Warszawa mają za sobą kolejne występy w kobiecej reprezentacji Polski. Monika Pietrzak i Tamara Czumer-Iwin zajęły drugie miejsce w turnieju Rugby Sevens Costa Blanca. Następnie reprezentacja Polski w składzie z Moniką Pietrzak i Iloną Zaishliuk rywalizowały o awans do World Rugby HSBC Sevens Series.



W decydującym spotkaniu biało-czerwone przegrał z Brazylią 7-38 i nie zdołały awansować do elitarnej serii. W fazie grupowej Polki przegrały z Japonią (0-32), Hiszpanią (5-43) i Chinami (0-40). O braku awansu do fazy play-off zdecydowała wspomniana porażka z Brazylią. Przed Polkami jeszcze dwa turnieje mistrzostw Europy oraz w dniach 21-23 czerwca w Monaco, kwalifikacje do Igrzysk Olimpijskich w Paryżu.



Zawodniczka Legii, Kateryna Sorokina wraz z reprezentacją Ukrainy zajęła 5. miejsce w turnieju Howard Hinton Sevens. Obecnie legionistka przebywa ze swoją reprezentacją w Chorwacji, przygotowując się do Mistrzostw Europy.



/1717494800.jpg