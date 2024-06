Koszykówka

Wyka odchodzi z Legii po czterech latach

Poniedziałek, 3 czerwca 2024 r. 12:03 Bodziach, źródło: Legionisci.com / Legiakosz.com

Po czterech latach gry w koszykarskiej Legii, nasz klub opuści Dariusz Wyka - poinformowała oficjalna strona Legiakosz.com. Podkoszowy miał ważny kontrakt z Legią na sezon 2024/25, ale obie strony miały możliwość wcześniejszego zakończenia współpracy. Darek Wyka w ostatnim sezonie pełnił rolę kapitana Legii, a w naszych barwach zdobył wicemistrzostwo Polski w 2022 roku oraz Puchar Polski w 2024. Łącznie w Legii rozegrał 191 meczów, w których zdobył 932 punkty.









- Darek był niezwykle ważną i bardzo pozytywną postacią naszej drużyny w ostatnich latach i na zawsze zapisał się w historii koszykarskiej Legii. Jesteśmy mu bardzo wdzięczni za wszystko, co zrobił dla klubu - mówi Jarosław Jankowski, przewodniczący rady nadzorczej koszykarskiej Legii i współwłaściciel klubu.



- Chciałbym bardzo podziękować za te cztery sezony, które spędziłem w Legii Warszawa. Był to dla mnie bardzo wyjątkowy czas, obfitujący w sukcesy. Zdobycie srebrnego medalu czy Pucharu Polski już w roli kapitana Legii, to momenty których nie zapomnę do końca życia. Jestem bardzo dumny z czterech lat spędzonych w Legii i nie mógłbym sobie ich lepiej wyobrazić. Chciałbym podziękować kibicom, tworzącym świetną atmosferę na trybunach, niesamowitym ludziom pracującym w Klubie. Na pewno będę tęsknił, ale wiem, że spotkamy się jeszcze na koszykarskim szlaku - zapewnia Wyka.