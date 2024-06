Na stadionach: Motorowcy w ekstraklasie

Środa, 5 czerwca 2024 r. 11:00 Bodziach, źródło: Legionisci.com

W ostatnim tygodniu rozgrywane były mecze barażowe o awans do ekstraklasy i pierwszej ligi, a także spotkania niższych klas rozgrywkowych. Ponad 700 fanów Motoru Lublin miało powody do radości w Gdyni, gdzie ich klub wywalczył po 32 latach awans do najwyższej klasy rozgrywkowej. Motorowcy w trakcie meczu odpalili pirotechnikę. Arkowcy, którzy byli o krok najpierw od bezpośredniego awansu, a później w barażach, po meczu kazali piłkarzom ściągać koszulki.



Świetna frekwencja po obu stronach miała miejsce także podczas półfinałowego meczu Motoru z Górnikiem Łęczna. Przypomnijmy, że fani obu ekip złączeni układem, od lat żyją w bardzo dobrych stosunkach. Mimo to, ekipa z Łęcznej nie mogła liczyć na większą pulę wejściówek, ze względu na spore zainteresowanie meczem wśród lublinian. Warto dodać, że Motor był wspierany podczas wyjazdu do Gdyni przez ekipę Dynama Drezno.









Baraże:



Motor Lublin - Górnik Łęczna (1270)

Fani z Łęcznej otrzymali pulę biletów, która była zdecydowanie niewystarczająca na ich potrzeby. Na stadionie w Lublinie stawili się w 1270 osób, w tym Chełmianka (48). Na trybunach ponad 15 tysięcy kibiców.



Arka Gdynia - Motor Lublin (720)

Motorowcy na wyjazdowym meczu w Gdyni obecni w 720 osób, w tym Śląsk (30) oraz gościnnie Dynamo Drezno (12). Zaprezentowali płótno "Jesteśmy niezniszczalni" oraz odpalili race.



KKS Kalisz - Polonia Bytom (220)

Na półfinałowy baraż do Kalisza wybrało się 220 fanów Polonii, w tym delegacje Odry Opole i Arki. Przyjezdni zaprezentowali flagi na kijach i piro.



Arka Gdynia - Odra Opole (180)

Na półfinałowy baraż o awans do ekstraklasy do Gdyni przyjechało 180 fanów Odry.



Niższe ligi:



AZS Podlasie Biała Podlaska - Chełmianka Chełm (111)

Gospodarze wystawili bardzo liczny młyn (ponad 900 os.), w którym zasiedli fani Legii (z flagami TB 95 i WFH), Pogoni Siedlce, Mazovii Mińsk Maz., Dolcanu Ząbki i KS Warka. Przygotowali biało-zieloną kartoniadę + 80 rac. Później zaprezentowali malowaną sektorówkę "Wschodnie Charaktery", odpalając do niej czarne świece dymne. Trzecia oprawa to podświetlona strobo folia "Biała 100% Legia" oraz czerwone, białe i zielone świece dymne. Na koniec meczu gospodarze odpalili zielone race, świece, a także wyrzutnie fajerwerków. Chełmianka wspierana przez Górnika Łęczna (35), dobrze oflagowała klatkę.