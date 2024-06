Transfery

Legia walczy o młodzieżowego reprezentanta Polski

Poniedziałek, 3 czerwca 2024 r. 22:30 Mikołaj Ciura, źródło: Legionisci.com / weszlo.com

Według informacji portalu Weszło.com Legia Warszawa jest zainteresowana sprowadzeniem do klubu 19-letniego Davida Wilarza. Młody skrzydłowy reprezentuje obecnie barwy młodzieżowej drużyny Bayeru Leverkusen, ale od 1 lipca będzie już wolnym zawodnikiem. Juniorskim reprezentantem Polski interesują się też inne kluby z czołówki Ekstraklasy oraz zagranicy.









Widlarz wychował się w Niemczech, gdzie piłkarsko dorastał w DJK Arminii Eilendorf, Alemannii Aachen, Fortunie Düsseldorf, a w 2022 roku trafił do akademii Bayeru Leverkusen. W juniorskiej drużynie obecnego mistrza Niemiec wystąpił łącznie 50 meczów, w których zdobył 16 bramek i 6 asyst. W zeszłym sezonie juniorskiej Bundesligi Widlarz zagrał 25-krotnie, a z 9 bramkami na koncie był najlepszym strzelcem drużyny, do których dołożył jeszcze 4 asysty. 19-latek został nawet zaproszony do treningów z pierwszą drużyną, ale ostatecznie nie miał szans, by przebić się do niej na stałe. - Polak jest obunożnym prawoskrzydłowym (...) W Bayerze zdiagnozowano, że Widlarz ma braki techniczne, które na tym poziomie są nie do przeskoczenia. Słyszymy za to, że Polak jest szybki i dobrze przygotowany motorycznie. Podczas sprintów wyciąga prędkość 34-35 km/h, co w Ekstraklasie sytuowałoby go w czołówce najszybciej biegających - podaje Weszło.com.



Widlarz wystąpił także 6-krotnie w reprezentacji Polski U-18, a w 2023 roku zadebiutował w roczniku U-19 w wygranym 3-2 spotkaniu z Czechami. Według Weszło rozmowy z młodym Polakiem prowadzi 5 klubów z Ekstraklasy, a poza Legią są to: Śląsk Wrocław, Jagiellonia Białystok, Raków Częstochowa i Lechia Gdańsk. Zainteresowane są też belgijskie K.A.S. Eupen i szwedzkie IFK Norrköping, a da się usłyszeć również o zainteresowaniu z kierunku włoskiego.