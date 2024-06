Bramki Kramera i Josue nominowane do nagrody UEFA

Wtorek, 4 czerwca 2024 r. 08:00 Redakcja, źródło: Legionisci.com

Legia Warszawa zakończyła swoją ubiegłosezonową przygodę z Ligą Konferencji Europy na 1/16 finału, kiedy to dwukrotnie przegrała z norweskim Molde FK. Dwie bramki z tamtej edycji rozgrywek znalazły się wśród 10 nominowanych przez UEFA do nagrody najlepszego trafienia. Pierwsza to gol Blaza Kramera w wyjazdowym meczu ze Zrinjskim Mostar (26.10.23), a drugi to gol Josue z Molde, również na wyjeździe (25.02.24).









Bramka Kramera została wcześniej wybrana najładniejszym golem fazy grupowej LKE.



Głosować można tutaj.