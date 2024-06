Kamiński zwycięzcą III edycji Underground Boxing Night

Podczas trzeciej edycji gali Underground Boxing Night, która odbyła się na Forcie Bema, w formule K-1 zwyciężył zawodnik Legia Fight Club, Konrad Kamiński . Legionista w nagrodę poleci na 14-dniowy obóz Nak Muay Camp na Phuket, a także otrzymał okazały puchar. Podopieczny Karola Łady pokonał Rafała Kosiarskiego (Fighter Nowa Sól) oraz w półfinale - niejednogłośnie na punkty Patryka Szulca (Striker Turek), zaś Kacper Pechcin , który wobec kontuzji Michała Gwaja, zastąpił go w turnieju, zwyciężył w półfinale Dariusza Fedora (Biała Podlaska). W finale zmierzyli się dwaj reprezentanci LFC - Konrad Kamiński pokonał Kacpra Pechcina. Patryk Szulc (Striker Turek) pokonał Pawła Kozaka (KnockOut Bielany), Michał Gwaj (Ragnarok Białystok) pokonał na punkty Damiana Szlunsa (KB Brzostek Top Team), Dariusz Fedor (Fight Point Biała Podlaska) pokonał Jakuba Kanclerskiego (Legia Fight Club). W extra fightach Artur Tomala pokonał Marka Biela, Marcin Chraniuk pokonał Mateusza Kowalskiego (w I rundzie), Adam Bylina przez nokaut wygrał z Sebastianem Uszlerem.

xyz - 44 minuty temu, *.172.86 Słąbo się czyta takie wymienianie po przeciwniku wyników. Zróbcie może w przyszłości tekst jakiś opisowy typu, że Legionista wygrał, że dostanie okazałą nagrodę, a dalej

Wyniki:

1/4:

A pokonał B

C pokonał D itd

1/2

A pokonał C

finał:

A pokonał F. odpowiedz

