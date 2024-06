Srebrny medal Wośkowiak na MEJ

Wilhelmina Wośkowiak z sekcji strzeleckiej Legii, zdobyła srebrny medal na Mistrzostwach Europy Juniorów, które odbywają się w chorwackim Osijeku. Wczoraj legionistka, w parze z Jakubem Goliszkiem (Śląsk Wrocław) dotarła do finału w konkurencji karabin 60 strzałów leżąc Duet. W walce o złoto, Wośkowiak i Goliszek nieznacznie, o 1.6 punktu, ustąpili Norwegom - Pernille Nor-Woll oraz Jensowi Oestliemu. Legionistka w dwóch seriach zdobyła 209.7 pkt., Goliszek 206.1 pkt., co dało łącznie 415.8 pkt. Norwegowie uzyskali 417.4 pkt. Wyniki legoinistki: 50m karabin 3 postawy: 50. Wilhelmina Wośkowiak 566 pkt. 50m karabin pneumatyczny: 24. Wilhelmina Wośkowiak 614.2 pkt. 50m karabin pneumatyczny drużynowo: 6. Maja Gawenda, Wilhelmina Wośkowiak, Dominika Skarupska 1847.0 pkt. 50m karabin pneumatyczny Duet: 2. Wilhelmina Wośkowiak, Jakub Goliszek 415.8 pkt.

