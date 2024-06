15 czerwca Dzień Dziecka z Legią w Szczecinku

W sobotę, 15 czerwca w Szczecinku zorganizowany zostanie VI Dzień Dziecka z Legią Warszawa. Miejscowy fanklub naszego klubu zaprasza wszystkich chętnych do udziału w rodzinnym pikniku dla najmłodszych, który w godzinach 12:00 - 16:00 zorganizowany zostanie w Ślusarni. Jak co roku nie zabraknie licznych atrakcji dla młodszych sympatyków naszego klubu.

