Stadiony: Red Bull Arena (Salzburg)

W marcu 2003 roku do użytku oddany został stadion znany dziś jako Red Bull Arena w Salzburgu, który przez pierwsze lata służył "prawilnej" Austrii Salzburg, a następnie klubowi z energetykiem w nazwie i bykiem jako logo. Początkowo pojemność stadionu wynosiła 18,2 tys., z czego 5 tysięcy za jedną z bramek stanowiły miejsca stojące. Fotoreportaż ze stadionu - 43 zdjęcia Bodziacha Ze względu na organizację przez Austrię i Szwajcarię Euro w 2008 roku, obiekt został rozbudowany do 31 895 miejsc. Sam fakt "dobudówki" jest doskonale widoczny. Pierwotnie bowiem trybuny miały jedną kondygnację i dość wysoko osadzony dach. Dzięki temu można było dołożyć na trybunach za bramką oraz jednej prostej jeszcze jedną kondygnację. Tam z kolei, gdzie znajdują się loże, ponad pierwszą kondygnacją "wycięte" są miejsca właśnie dla sponsorów klubu.

