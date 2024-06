Transfery

Legia złożyła ofertę za reprezentanta Boliwii?

Wtorek, 4 czerwca 2024 r. 15:30 Mikołaj Ciura, źródło: Legionisci.com / futbol.united.bo

Jak podają zagraniczne media na celowniku Legii znalazł się lewy obrońca, Roberto Carlos... jednak nie ten brazylijski, a 24-letni reprezentant Boliwii Roberto Carlos Fernández. Według źródła "Wojskowi" mieli już nawet złożyć oficjalną ofertę za defensora.









Roberto Fernández jest obecnie zawodnikiem rosyjskiego ekstraklasowicza, Bałtiki Kaliningrad. Fernández do Rosji trafił w ramach rocznego wypożyczenia z rodzimej ligi gdzie grał w Club Bolívar. W zeszłym sezonie wystąpił w 40 spotkaniach, w których zdobył 2 bramki i 4 asysty. Z Bałtikiem udało mu się dojść do finału Pucharu Rosji, eliminując wcześniej takie zespoły jak CSKA, Lokomotiv czy Spartak Moskwa, ulegając w nim Zenitowi Petersburg 1-2. Sam zawodnik został wybrany do najlepszej "jedenastki" tego turnieju. Jednocześnie jednak drużyna zajęła przedostatnie miejsce i spadła z ligi. Fernández jest również etatowym reprezentantem Boliwii, w której występuje od 2019 roku. W kadrze narodowej rozegrał dotychczas 32 spotkania, notując 1 bramkę i 2 asysty.



Umowa 24-latka z boliwijskim klubem wygasa z końcem grudnia tego roku, a lewy obrońca chciałby kontynuować swoją karierę w Europie. Tę sytuację może wykorzystać Legia. "Wojskowi" mieli złożyć już za zawodnika ofertę wartą 800 tys. dolarów, choć Bolivar oczekuje nieco wyższej kwoty, sięgającej miliona dolarów. Warszawski klub ma podobno myśleć o jak najszybszym zamknięciu negocjacji.