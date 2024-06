Legia trenuje, napastnik na testach

Poniedziałek, 17 czerwca 2024 r. 19:21 Woytek, źródło: Legionisci.com

Legia Warszawa rozpoczęła przygotowania do sezonu 2024/25. Od poniedziałkowego poranka w Legia Training Center trwały testy medyczne, po godzinie 16 zespół stawił się na murawie, by odbyć pierwszy trening. W zajęciach na boisku wzięło udział 19 zawodników z pola i 4 bramkarzy. Indywidualnie trenowało trzech zawodników, trzech jeszcze przechodzi rehabilitację, a pięciu dołączy w środę.



Pierwsze zajęcia poprzedziła długa odprawa Goncalo Feio. Następnie sztab szkoleniowy rozpoczął przygotowywanie boisk. Małą niespodzianką dla wszystkich było odejście Przemysława Małeckiego i Alexa Trukana, którzy dopiero w ostatnich dniach zdecydowali się z skorzystać z oferty Kosty Runjaicia i podjęli pracę w Udinese Calcio. Legia nie chciała na siłę zatrzymywać asystentów, ale już trwają prace nad sprowadzeniem dwóch następców - jeden z nich dołączy na dniach, drugi nieco później. Ponadto w sztabie pojawiły się trzy nowe twarze - Emanuel Ribeiro (asystent), Maciej Krzymień (analityk) i Jose Asian (trener przygotowania fizycznego).



- Jeszcze ustalamy szczegóły dotyczące pracy sztabu. Myślę, że dalej będziemy robić to, co robiliśmy do tej pory, ale pozostaje ustalenie kto, co i jak. Może coś się zmieni, ale praca będzie taka sama jak przez ostatnie półtora miesiąca - mówi Inaki Astiz.





Jose Antonio Asian Clemente i Luquinhas - fot. Woytek / Legionisci.com



Na boisku stawiło się trzech niedawno zakontraktowanych zawodników - Luquinhas, Claude Goncalves i Kacper Chodyna. Oprócz nich do zespołu dołączyli także gracze wracający z wypożyczeń: Makana Baku, Igor Strzałek, Jordan Majchrzak, Maciej Kikolski i Gabriel Kobylak. Szansę na pokazanie się otrzymał Viktor Karolak z drużyny U-19, która niedawno zdobyła mistrzostwo Polski CLJ. W środę do treningów dołączą kolejni zawodnicy z pola - Jan Leszczyński, Mateusz Szczepaniak i i Jakub Adkonis, którzy w przeciwieństwie do innych zawodników, dopiero w ubiegłą środę zakończyli sezon i otrzymali 7 dni wolnego. W sumie kadra drużyny na ten moment liczy aż 33 nazwiska. Jednocześnie Legia pracuje nad kolejnym transferem - ma to być lewy wahadłowy, ale jeżeli transfer dojdzie do skutku, to zawodnik dołączy dopiero na zgrupowanie w Austrii.



- Taki jest plan, żeby było po dwóch zawodników na każdą pozycję. Zobaczymy, jak wyjdzie. Chcemy rywalizacji w zespole. Potrzebujemy szerokiej kadry, żeby grać na kilku frontach. Nie ukrywajmy, że w zeszłym sezonie niektórzy zawodnicy cierpieli, szczególnie pod koniec. Za nowymi dopiero pierwszy trening, ale pokazali się z dobrej strony. Mogą do nas pasować. Przyszli, żeby dać zespołowi więcej jakości. Mamy taki moment, że niektórzy zawodnicy są kontuzjowani. Uznaliśmy, że chcemy trenować w szerszym gronie, żeby każdy miał możliwość się pokazać. Na obozie w Turcji musieliśmy odwołać jeden sparing. Żeby teraz nie było takiej sytuacji, wolimy mieć szerszą kadrę i zagrać więcej razy. Taki jest plan, żeby wszyscy pojechali do Austrii - wyjaśnia asystent trenera.



Indywidualnie z piłkami ćwiczyli Rafał Augustyniak i Maciej Rosołek, a Patryk Kun zaliczał kółka wokół jednego z boisk. - Jeszcze chwilę trzeba poczekać na mój powrót, uraz okazał się mocniejszy niż pierwotnie zakładano - mówi lewy wahadłowy. Więcej czasu na powrót potrzebują Jurgen Celhaka, Ramil Mustafajew i Marco Burch, którzy nie pojawili się na murawie.



- Dziś mieliśmy 19 zawodników w treningu, w kolejnych dniach dołączą inni. Dział medyczny i motoryczny pracują, ale niektórzy zawodnicy z urazami zakończyli sezon. Nie chcemy przyspieszać ich powrotu na boisko, żeby wszystko przebiegło bezpiecznie i w odpowiednim timingu - wyjaśnia Inaki Astiz.



W trakcie treningu udało nam się dostrzec Jeana Pierre Nsame, który przechodził testy przed transferem do stołecznego klubu. Od środy Kameruńczyk ma rozpocząć treningi ze zespołem.





Jean Pierre Nsame - fot. Woytek / Legionisci.com



Krzysztof Dowhań i Arkadiusz Malarz mieli do dyspozycji czterech bramkarzy - Kacpra Tobiasza, Dominika Hładuna i wspomnianych wcześniej Gabriela Kobylaka oraz Macieja Kikolskiego. W środę dołączy jeszcze młody Jakub Zieliński. Docelowo Zieliński najbliższy sezon ma spędzić na wypożyczeniu w jednym z klubów drugoligowych - trwają rozmowy ze Zniczem Pruszków i Pogonią Grodzisk Mazowiecki. Z Legii definitywnie odszedł Cezary Miszta, który ostatnie pół roku przebywał na wypożyczeniu Rio Ave. Portugalczycy zdecydowali się na skorzystanie z opcji wykupu, choć - jak słyszymy - przy Łazienkowskiej nieco tego żałują, bo po zmianie pierwszego trenera Miszta miałby szanse na uczciwą rywalizację o miejsce miedzy słupkami.



- Dzisiaj było takie intro do treningów, rano testy, po południu zaczęliśmy pokazywać zawodnikom, jak chcemy grać. Jutrzejszy dzień będzie wyglądać podobnie. Powoli będziemy przekazywać zawodnikom, szczególnie tym nowym, za co mają odpowiadać, co robić indywidualnie i jako część grupy. Pokażemy im nasz model gry. Mieliśmy czas, żeby odpocząć, zregenerować się, naładować baterie. Od początku będziemy wymagać od siebie i od pozostałych, żeby standardy zostały zachowane, poziom był wyższy, żeby była rywalizacja na każdej pozycji, bo to też jest jest istotne. Każdy musi powoli dawać z siebie więcej. Potem będą mecze sparingowe, każdy otrzyma szansę, żeby się pokazać. Powoli będzie się krystalizować skład. Każdy tutaj walczy o swoje. Będzie kilka meczów, żeby każdy zagrał i mógł pokazać jak najlepiej. Będziemy ciężko trenować - kończy Astiz.



Wtorkowe zajęcia zaplanowano na godz 12:00, a po południu odbędzie się dalsza część testów. W piątek zespół rozegra pierwszy mecz sparingowy - o godz. 13:00 w LTC zmierzy się z Odrą Opole. Niewykluczone, że część letnich sparingów będzie rozgrywana w różnym wymiarze czasowym np. 3 x 40 lub 2 x 60 minut. W sobotę zespół wyruszy na 10-dniowe zgrupowanie do Austrii.