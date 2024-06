Półfinał CLJ U15: Warta 2-5 Legia

Sobota, 8 czerwca 2024 r. 21:18 Redakcja, źródło: Legionisci.com

Nie tylko juniorzy młodsi walczyli w sobotę o medale - w Grodzisku Wlkp. zespół trampkarzy zmierzył się z Wartą Poznań w pierwszym meczu półfinałowym CLJ U15. Drużyna Warty zwyciężyła w grupie II CLJ U15 i pokazała spory potencjał ofensywny, jednak legioniści dysponowali większą siłą ognia i bardziej wyrównanym składem. Już do przerwy było 3-1, a na koniec 5-2 dla legionistów. Gole zdobyli: Piasta, Jukowski, von Brandt-Etchemendigaray, Gliwa oraz Mastalski. Rewanż w środę o 12:00 w LTC, przed meczem finałowym CLJ U17 Legia-Śląsk. W drugim półfinale Śląsk Wrocław pokonał 7-2 Stal Rzeszów i jest bardzo prawdopodobne, że awansuje do finału.



Półfinał CLJ U15(2009 i mł.), mecz 1: Warta Poznań 2-5 (1-3) Legia Warszawa

Gole:

0-1 3 min. Szymon Piasta (as. Oskar Maj)

1-1 16 min. Wojciech Remisz

1-2 33 min. Bartosz Jukowski (as. Edo von Brandt-Etchemendigaray)

1-3 37 min. Edo von Brandt-Etchemendigaray (as. Igor Owczarczyk)

1-4 56 min. Jakub Gliwa (as. Aleksander Wyganowski)

2-4 66 min. Igor Świerkowski

2-5 68 min. Dawid Mastalski b.a.



Warta: Alex Malchrowicz - Mateusz Marcinkowski, Jakub Lewandowski, Patryk Szuba (kpt), Kacper Kuciak, Wojciech Remisz, Marcel Wąsowski, Kacper Wybieralski, Ivan Kapranov, Igor Świerkowski, Nikodem Zieliński oraz: Szymon Dudka (br), Franciszek Tłok, Natan Kędziora, Mateusz Morkis, Michał Banasiak, Nikodem Juś, Dawid Klementowski, Patryk Tyszkiewicz, Alex Roszyk.



Legia: 1. Denys Stoliarenko (Kpt) – 2.Igor Owczarczyk, 5.Bartosz Korżyński, 4.Bartosz Jukowski (73' 14.Oskar Putrzyński [10]), 3.Aleksander Wyganowski – 6.Piotr Bartnicki (55' 13.Oskar Krakowiak), 8.Vu Hoang Nguyen (63' 19.Dawid Mastalski), 20.Szymon Piasta (73' 16.Franciszek Stępniewski [10]) – 7.Fabian Mazur (41' 17.Olivier Pławiński), 9.Oskar Maj (41' 15.Jakub Gliwa), 11.Edouard von Brandt-Etchemendigaray (70' 18.Wiktor Zugaj). Rezerwa: 12.Jan Pietrzak (br), 21.Jan Rodak.

Trener: Jakub Renosik, II trener: Roland Kowalczyk, Maciej Kokosza