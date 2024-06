Pietruszyńska 11. w PEJ

W ostatni weekend maja w Olsztynie odbył się Puchar Europy juniorów w triathlonie, w którym wystartowała zawodniczka Legii, Joanna Pietruszyńska . Legionistka z rocznika 2006 uplasowała się na 11. miejscu, mając do pokonania 750 metrów pływania, 20 km na rowerze oraz 5 km biegu. Błąd w pierwszej strefie zmian spowodował, że podczas jazdy rowerem była w grupie drugiej.

