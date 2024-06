Wyniki Bartnika w PŚ w Monachium

W Monachium odbyły się zawody Pucharu Świata w strzelectwie sportowym z udziałem zawodnika Legii, Tomasza Bartnika . Tym razem legionista nie zdołał zakwalifikować się do finału ani w karabinie pneumatyczym, ani w karabinie w trzech postawach, w tej drugiej konkurencji plasując się na miejscu 19. Wyniki legionisty: 10m karabin pneumatyczny: 60. Tomasz Bartnik 626.6 pkt. 50m karabin 3 postawy: 19. Tomasz Bartnik 589 pkt. 10m karabin pneumatyczny Mix: 17. Aneta Stankiewicz, Tomasz Bartnik

