Transfer Goncalvesa niepewny

Hiszpan - 27 minut temu, *.play-internet.pl Ha ha ha... dkaczego mnie to nie dziwi. Z Zielem spadek w tym roku. odpowiedz

Obcy - 30 minut temu, *.t-mobile.pl Czy ktoś ogarnięty powiedział naszemu dyrektorowi sportowemu,że te 2,5 mln ojro co dostał niby na transfery to są ledwie grosze. Bo może człowiek jeszcze tego nie zrozumiał. I dalej poluje na mega transfery. odpowiedz

Koneser polskiej piłki klubowej - 34 minuty temu, *.plus.pl A Chodyna to się na NFZ bada? odpowiedz

Maverick - 41 minut temu, *.play-internet.pl Tymczasem z Legii ma odejść kolejny młody obiecujący piłkarz.Oskar Lachowicz 19 lat.W zeszłym sezonie występował w Primavera La Spezia strzelając 6 goli w 30 meczach.Legia ma go sprzedać za 200 tys zł.Nie wiadomo czy chłopak odpali we Włoszech...

Po raz kolejny wyprzedaje się młodych zawodników ściągając łachów z zagranicy... odpowiedz

Huwdu - 1 godzinę temu, *.btireland.net Goncalves nie dla Legii....najczesciej pojawiajace sie zdanie co roku w czasie sezonu transferwego odpowiedz

Mateusz z Gór - 1 godzinę temu, *.orange.pl To on nie miał być już podpisany? Serio, taka była narracja jakby on był już w Legii. Jak mu za 3 tygodnie wygasa kontrakt, a Legia bawi się w ciuciubabkę to nie dziwne, że mu agenci klubu szukają. odpowiedz

ws - 27 minut temu, *.autocom.pl @Mateusz z Gór: A może to on gra w ciuciubabke aby wymusić lepsze warunki. odpowiedz

Fan.Grotyńskiego - 1 godzinę temu, *.chello.pl Miał być przyklepany,czy w naszym klubie jest jakiś Ogarnięty? odpowiedz

Misiowaty - 1 godzinę temu, *.orange.pl Sagę "Piłkarz nie dla Legii uważam za otwartą" ;p odpowiedz

Darek - 1 godzinę temu, *.chello.pl Czyli nic nowego. Po prostu Goncalves nie dla Legii.

odpowiedz

Znawca - 1 godzinę temu, *.t-mobile.pl Uważam, że to dobra informacja, to jest niski zawodnik, jak dodamy do tego Luqiego i Elitima to ten środek pola nie wypali. odpowiedz

Saper - 1 godzinę temu, *.centertel.pl Motor będzie mieć lepszy sklad jak nasza Legia odpowiedz

Wyrwikufel - 2 godziny temu, *.netfala.pl Słabo jeśli woli jakiś nieznany klub żabojadów niż Legię. odpowiedz

Legionista - 2 godziny temu, *.orange.pl Zieliński nieudaczniku zawijaj sìę z Legii odpowiedz

L - 1 godzinę temu, *.autocom.pl @Legionista: obrazasz goscia na podstawie jakichs plotek? odpowiedz

Trampek - 2 godziny temu, *.125.113 Coraz mniejsza jest szansa na to,że ...... kibice doczekają się ..BEZPROBLEMOWYCH transferów piłkarzy do LEGII. Nawet w klubach prowincjonalnych "skauting " jest sprawniejszy w swoim działaniu. Czy tego nie widzi " właściciel" LEGII ? odpowiedz

L - 1 godzinę temu, *.autocom.pl @Trampek: w jakich klubach? Daj jakiś przykład bo ja nie widze, zeby jakikolwiek klub w Polsce dokonal jakiegos transferu. odpowiedz

Lukasz_Legia - 2 godziny temu, *.play-internet.pl Hahahaahaha , ciekawe czy Luqi już jest bo też już miał być lada moment w Warszawie ;) odpowiedz

Saper - 2 godziny temu, *.centertel.pl 30 nazwisk i niema żadnego transferu odpowiedz

L - 1 godzinę temu, *.autocom.pl @Saper: Nie ma to chyba słownika u ciebie w domu. Przecież są urlopy, piłkarza na wakacjach, jak chcesz transfery mieć? Masz w ogóle na świecie jakiś transfer dokonany? odpowiedz

Saper - 2 godziny temu, *.centertel.pl Moze jest w innym klubie n testach odpowiedz

Redi - 2 godziny temu, *.play-internet.pl Zarządzanie tym klubem to kpina. Najważniejszym transferem będzie zmiana w gabinecie prezesa, dyrektora o właścicielu nie wspominając. odpowiedz

Fiacik - 1 godzinę temu, *.1.107 @Redi: a co, kupujesz? odpowiedz

Saper - 2 godziny temu, *.centertel.pl Pewnie też fikcja odpowiedz

t - 2 godziny temu, *.edu.pl co z Chodyną? Dalej ma testy? odpowiedz

Korda - 2 godziny temu, *.centertel.pl @t: podobno nie zdał, ściągał od Jędzy :⁠^⁠) odpowiedz

Saper - 2 godziny temu, *.centertel.pl No to po ptakach duzo gadania mało robienia i zas kupią szrot odpowiedz

Gmur - 2 godziny temu, *.chello.pl Ekhhhh... odpowiedz

dave - 2 godziny temu, *.warszawa.pl Podawane było info jako pewniak, to myslałem, że jakaś umowa przedwstępna czy coś jest podpisana, że jest "zaklepany". odpowiedz

L - 1 godzinę temu, *.autocom.pl @dave: no bo jest. odpowiedz

Lolo - 3 godziny temu, *.play-internet.pl No i wszystkie transfery się wysypują... odpowiedz

L - 1 godzinę temu, *.autocom.pl @Lolo: na razie zaden sie nie wysypal ale wszystkie sie wysypaly, buahahh odpowiedz

cyk - 3 godziny temu, *.net.pl A litania zawodników na boku strony przychodzą / odchodzą długa. Po co? jak podpisze to zamieszczać a nie plotki, zainteresowana Legia/ oglądająca Legia. odpowiedz

