Koszykówka

Ivica Skelin trenerem koszykarskiej Legii

Środa, 5 czerwca 2024 r. 12:00 Bodziach, źródło: Legionisci.com / Legiakosz.com

Nowym trenerem koszykarskiej Legii Warszawa został Ivica Skelin. Chorwacki szkoleniowiec miał już okazję pracować w Polsce - w sezonie 2021/22 prowadził zespół z Torunia, a w zakończonym wczoraj sezonie zdobył wicemistrzostwo Belgii z Telenet Giants Antwerp. Z naszym klubem podpisał dwuletni kontrakt.







Skelin został wybrany trenerem roku w Belgii (w 2023 roku), a z Antwerp Giants w sezonie 2022/23 zdobył krajowy puchar, wygrywając w finale z BC Oostende. W obecnym sezonie zespół z Ostendy okazał się lepszy w finale play-off.









Ivica Skelin trenerską przygodę rozpoczynał w belgijskim Verviers-Pepinster, gdzie przez pierwsze sezony był asystentem w drużynach młodzieżowych. Jako pierwszy trener w 2005 roku poprowadził klub z rodzinnego miasta, KK Split. Przez pierwsze lata najczęściej pracował w Belgii, od 2011 roku był asystentem selekcjonera reprezentacji Chorwacji, a w latach 2017-18 samodzielnie prowadził narodową reprezentację tego kraju.



Od grudnia 2012 roku przez 2,5 sezonu pracował z holenderskim Donarem Groningen (wówczas grającym jako GasTerra Flames), z którym w sezonie 2013/14 zdobył potrójną koronę - mistrzostwo ligi, puchar oraz Superpuchar. Następnie, od listopada 2015 roku do końca sezonu 2017/18 pracował po raz kolejny w KK Split i jak się później okazało, nie była to jego ostatnia praca w klubie znad Adriatyku. Podczas kolejnej, doprowadził zespół do finału Pucharu Chorwacji (2021), ale po finałowej porażce z Zadarem został zwolniony. W sezonie 2018/19 dotarł z holenderskim New Heroes Den Bosch do półfinału play-off. Skelin trafił do polskiej ligi przed sezonem 2021/22, kiedy podpisał kontrakt z Twardymi Piernikami Toruń i z zespołem tym zajął siódme miejsce po sezonie zasadniczym, a w fazie play-off musiał uznać wyższość Anwilu Włocławek (1:3).



Zaraz po zakończeniu sezonu w Polsce, w pierwszej połowie maja 2022 roku, Chorwat podpisał 2-letni kontrakt z Giants Antwerp. Klub ten występował w rozgrywkach FIBA Europe Cup - w sezonie 2022/23 z bilansem 2-4 skończył na pierwszym etapie rozgrywek. Rok później startując w kwalifikacjach do BCL, zespół z Antwerpii musiał uznać wyższość francuskiego Cholet Basket. W pierwszym sezonie w Belgii, Skelin zdobył z klubem Puchar Belgii, w zakończonym w tym tygodniu rozgrywkach wywalczył wicemistrzostwo kraju.



Od sezonu 2024/25, Ivica Skelin będzie pierwszym trenerem Legii Warszawa. Umowa obowiązywać będzie przez dwa lata.



- Nasz wybór był poprzedzony gruntowną analizą. Braliśmy pod uwagę kilku kandydatów, a za trenerem Skelinem przemawiało najwięcej argumentów. Cieszę się, że będzie z nami pracował. Przed nami wiele wyzwań w nadchodzącym sezonie - dodaje Jarosław Jankowski, przewodniczący Rady Nadzorczej koszykarskiej Legii i współwłaściciel klubu.



- Uważam, że trener Skelin jest kompetentny, doświadczony i zna dobrze polską ligę. Miałem przyjemność pracować z nim w Toruniu w relacji zawodnik-trener. Wierzę, że swoim podejściem i metodami pracy pomoże nam osiągać sukcesy - mówi Aaron Cel, dyrektor sportowy Legii.



Imię i nazwisko: Ivica Skelin

Data i miejsce urodzenia: 19.09.1973 (50 lat), Split (Chorwacja)

Kariera trenerska:

2022-24 Antwerp Giants (Belgia)

2021/22 Twarde Pierniki Toruń

2019-21 KK Split (Chorwacja)

2018/19 New Heroes Den Bosch (Holandia)

2017/18 Reprezentacja Chorwacju

2016/17 Asystent w reprezentacji Chorwacji

2015-18 KK Split (Chorwacja)

2012-15 Donar Groningen (Holandia)

2011-14 Asystent w reprezentacji Chorwacji

2011/12 Asystent w Spirou Charleroi (Belgia)

2010/11 Verviers-Pepinster (Belgia)

2008-10 Leuven Bears (Belgia)

2006-08 Verviers-Pepinster (Belgia)

2005/06 KK Split (Chorwacja)

2001-04 Asystent w Verviers-Pepinster (Belgia)



Największe sukcesy:

- trener roku w lidze BNXT (2023 r.)

- wicemistrz ligi BNXT (2024)

- zdobywca Pucharu Belgii (2023)

- mistrz ligi holenderskiej (2014)

- zdobywca Pucharu Holandii (2014 i 2015)

- zdobywca Superpucharu Holandii (2014)

- trener roku w lidze holenderskiej (2014 i 2015)