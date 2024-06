Koszykówka

W czerwcu czwarta edycja Tramwajowej Akademii Koszykówki

Piątek, 7 czerwca 2024 r. 10:00 Bodziach, źródło: Legionisci.com

Przez cztery kolejne weekendy czerwca młodzi miłośnicy koszykówki będą mieli okazję wziąć udział w wyjątkowych treningach pod okiem profesjonalnych trenerów i instruktorów koszykarskiej Legii. Nie przegapcie szansy na aktywny wypoczynek i wspaniałe nagrody!



Już po raz czwarty boiska do koszykówki w warszawskim Parku Agrykola staną się centrum sportowych emocji i świetnej zabawy dla najmłodszych. Będzie to wyjątkowa okazja, aby aktywnie spędzić czas na świeżym powietrzu, rozwijając sportowe pasje i nawiązując nowe przyjaźnie. W czerwcowe weekendy na tutejszym boisku królować będzie Tramwajowa Akademia Koszykówki, która od lat przyciąga najmłodszych miłośników tej dyscypliny. Pierwsze treningi odbędą się już 8-9 czerwca, w godzinach 9:00-13:00. Na uczestników czekają ciekawe zajęcia koszykarskie, które poprowadzą trenerzy i instruktorzy Akademii Koszykówki Legii Warszawa i Legia Basket Schools. W zajęciach gościnnie wezmą również udział zawodnicy pierwszej drużyny Legia Kosz.



"Tramwajowa Akademia Koszykówki to wyjątkowe wydarzenie, które każdego roku przyciąga coraz większe grono uczestników. Jesteśmy dumni, że możemy współpracować z Tramwajami Warszawskimi przy organizacji tej inicjatywy, która nie tylko promuje zdrowy tryb życia i sport, ale także integruje warszawską społeczność. Wspólnie tworzymy przestrzeń, gdzie dzieci i młodzież mogą rozwijać swoje umiejętności koszykarskie i cieszyć się aktywnym wypoczynkiem" - mówi Jarosław Jankowski, Przewodniczący Rady Nadzorczej koszykarskiej Legii.



Jak co roku program wydarzenia obfituje w wiele atrakcji:

9:00-10:00 - zabawy z piłkami, które pozwolą dzieciom swobodnie zapoznać się z koszykówką i rozgrzać przed treningiem.

10:00-12:00 - profesjonalne treningi prowadzone przez trenerów i instruktorów Akademii Koszykówki Legii Warszawa i Legia Basket Schools.

12:00-13:00 - konkursy z atrakcyjnymi nagrodami ufundowanymi przez Tramwaje Warszawskie i Legia Kosz, w tym gadżety oraz vouchery na mecze koszykarskiej Legii.



Organizatorzy nie zapominają jednak o dorosłych, którzy również znajdą coś dla siebie. Trener przygotowania motorycznego Legii, Adam Blechman, poprowadzi zajęcia z rozciągania i jogi na świeżym powietrzu, zapewniając chwilę relaksu i aktywnego wypoczynku.



Tramwaje Warszawskie we współpracy z Legią Kosz organizują Tramwajową Akademię Koszykówki, aby promować zdrowy tryb życia i aktywność fizyczną wśród dzieci i młodzieży do lat 16. To nie tylko okazja do aktywnego spędzenia czasu, ale także do nauki podstaw koszykówki i nawiązania nowych, sportowych przyjaźni. Serdecznie zapraszamy wszystkie dzieci wraz z opiekunami do udziału w tym wyjątkowym wydarzeniu! Nie przegapcie szansy na sportową przygodę i wspaniałe nagrody. Do zobaczenia na Agrykoli!