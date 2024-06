Srebrny medal OOM Ignacego Bałagi

We Wrocławiu odbyła się XXX Ogólnopolska Olimpiada Młodzieży w gimnastyce sportowej, będąca jednocześnie nieoficjalnymi mistrzostwami Polski juniorów młodszych. Tytuł wicemistrza Polski w skoku wywalczył zawodnik gimnastycznej sekcji Legii Warszawa, Ignacy Bałaga . Drugi z naszych reprezentantów, Andrzej Wierzbicki , również zaprezentował się w finale skoku, w klasie II, ostatecznie zajmując 7. pozycję. Na zawodach OOM 2024, barwy Legii reprezentował również Michał Bacia . Trenerem legionistów jest Paweł Szymański.

Komentarze (0)

+ dodaj komentarz

dodaj

Serwis Legionisci.com nie ponosi odpowiedzialności za treść powyższych komentarzy - są one niezależnymi opiniami czytelników Serwisu. Redakcja zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy zawierających: wulgaryzmy, treści rasistowskie, treści nie związane z tematem, linki, reklamy, "trolling", obrażające innych czytelników i instytucje.

Czytelnik ponosi odpowiedzialność za treść wypowiedzi i zobowiązuje się do nie wprowadzania do systemu wypowiedzi niezgodnych z Polskim Prawem i normami obyczajowymi.