Trampek - 1 godzinę temu, *.125.113 Brak dyplomacji i rozeznania to główne cechy skautingu LEGII. Od lat jest to samo i tak samo!!! odpowiedz

Obcy - 1 godzinę temu, *.t-mobile.pl Chcieć to sobie mogła. Panie Jacku zegar tyka. Niedługo pójdzie komunikat,że że względu na ME są trudności w pozyskiwaniu nowych piłkarzy. Trzeba czekać na ich zakończenie. Potem to już ruszymy z transferami z buta. odpowiedz

R. - 1 godzinę temu, *.chello.pl [UWAGA} Ja dziś byłem w sklepie. chciałem kupić truskawki, ale nie było. [HOT NEWS].

Spytacie dlaczego? odpowiedź jest prosta. nie wiadomo. do widzenia. odpowiedz

... - 1 godzinę temu, *.wtnet.de Jprd. Jacek idzie na rekord z 20 zlożonych ofert będzie wielki ..uj. odpowiedz

tylkoLegia - 1 godzinę temu, *.centertel.pl Wszyscy odmawiają Zielińskiemu... biednemu to zawsze wiatr w oczy odpowiedz

Andre as - 1 godzinę temu, *.chello.pl Czyli dała ciała odpowiedz

Trampek - 1 godzinę temu, *.125.113 LEGIA w rozliczeniu mogła zaproponować doświadczonego napastnika ...Rosołka. Brakuje im ...doświadczonego ... napastnika . odpowiedz

Hiszpan - 1 godzinę temu, *.play-internet.pl Mamy współczuć Zielińskiemu ze nie umie zrobic transferu? odpowiedz

tomiacab - 1 godzinę temu, *.centertel.pl A kto to jest? Z tym nazwiskiem to chyba do łachą, a nie do Legii odpowiedz

Tony - 1 godzinę temu, *.11.2 A dobra ta Pyrka bo nie kojarzę? odpowiedz

Ryneczek Lidla - 44 minuty temu, *.centertel.pl @Tony: Pyrkosz Pyrkosz i nie jedzie odpowiedz

Hiszpan - 1 godzinę temu, *.play-internet.pl Josue miał racjęZieliński rozwala Legię.... odpowiedz

